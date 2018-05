SCANDALE – Doc Samad visé par six plaintes

Le célèbre sexologue casablancais, coach et ancien animateur-vedette de l’émission “On t’écoute” sur Hit Radio, qui a récemment quitté le Maroc pour des raisons obscures, est visé par six plaintes pour “abus de faiblesse” émanant d’anciennes patientes. Complément d’enquête.

Les choses se compliquent pour Doc Samad. Habituellement très actif sur les réseaux sociaux, celui-ci a disparu depuis quatre jours sans donner la moindre nouvelle à ses followers concernant les rumeurs qui circulent à son sujet.

Aux dernières nouvelles, six femmes, toutes anciennes patientes de Samad Benalla, ont décidé de porter plainte contre lui pour “abus de faiblesse”. Âgées entre 20 et 40 ans, les concernées étaient suivies par Doc Samad pour des problèmes d’ordre psychologique et affirment que les médicaments prescrits par le mis en cause ont eu de lourdes répercussions sur leur santé.

Maître Sophia. C, l’avocate en charge de ce dossier, qui préfère ne pas dévoiler son nom, nous explique que l’une des plaignantes en est arrivée à une détresse telle qu’elle a songé au suicide : “ Elle a été consulté Doc Samad pour remédier à ses crises d’angoisse qui lui rendaient la vie pénible. Les médicaments qu’il lui a prescrits ont aggravé son état, au point qu’elle a voulu mettre fin à ses jours. Quand elle a essayé de contacter son médecin traitant Samad Benalla par whatsapp, celui-ci a refusé de lui répondre, et lui a ordonné de poursuivre le traitement, en attendant un prochain rendez-vous payant dans son cabinet.”, affirme notre interlocutrice.

L’avocate a indiqué qu’une plaignante compte également ester en justice contre les stations de radio et la télévision privée qui ont présenté Doc Samad en tant que médecin et sexologue qualifié.

“Elle dit que c’est à cause des médias que Samad Benalla s’est fait une renommée. La plaignante estime que ceux-ci sont tenus d’enquêter sur les compétences présumées d’une personne avant de la présenter comme “professionnel” sur leurs plateaux et de lui accorder leur tribune sur des sujets aussi graves que la santé sexuelle et mentale des auditeurs. Les radios et les télés qui l’ont orientée vers ce monsieur qui se proclame docteur sont toutes aussi responsables que lui”, rapporte Maître Sophia.C.

Après la fermeture de son cabinet à Casablanca, Doc Samad a déclaré à travers ses différentes pages sur les réseaux sociaux, qu’il a été victime d’une agression physique par quatre inconnus, qui lui auraient reproché sa position en faveur du boycott, joignant au texte une photo de son visage tuméfié. “Doc Samad est allé jusqu’à tenter de semer la zizanie en jouant avec la sensibilité et la bonne foi des Marocains. Il a osé profiter des divisions autour de la campagne de boycott pour se victimiser, jetant de l’huile sur le feu.”, fustige l’avocate, avant d’ajouter: “ Il existe des imposteurs dans tous les domaines, mais le secteur de la santé est particulièrement sensible, car il s’agit de vie et de mort. Le public a le droit de connaître la vérité sur cette affaire et s’il s’avère que Doc Samad a menti, justice doit être rendue à ses victimes présumées”.

L’équipe de La Dépêche.ma s’est deplacée pour avoir une réponse officielle auprès des autorités locales qui auraient procédé à la fermeture de son lieu de travail, selon les informations recueillies auprès du gardien de l’immeuble. Le moqaddem du quartier où se situait le cabinet de Doc Samad a ainsi refusé de nous répondre à ce sujet.

L’avocate précitée nous a quant à elle précisé que le Conseil Régional de l’Ordre des Médecins du Grand Casablanca exige une autorisation écrite du procureur du roi avant de fournir une quelconque information concernant le statut de Doc Samad. Pour rappel, le nom de Samad Benalla ne figure pas sur le registre dudit ordre, accessible sur son site officiel.

Sur le site officiel de Doc Samad, où figure son cursus académique et son parcours professionnel, l’ex-animateur de Hit Radio met clairement en avant sa profession de médecin. Il indique notamment avoir été “Médecin volontaire aux centres d’information et de diagnostic anonyme” de janvier à décembre 2006 à l’Association Marocaine de Lutte contre le Sida (ALCS). Jointe par téléphone, une responsable de l’association à Casablanca nous a affirmé que Doc Samad a effectivement participé à un projet d’accompagnement pour les patients atteints du Sida, mais qu’il n’a jamais travaillé en tant que médecin au sein de l’association en question.

Samad Benalla, qui se présente comme diplômé en médecine générale de la Faculté de médecine et de pharmacie de Rabat, a par ailleurs soutenu dans les médias avoir “approfondi ses connaissances sur la psychothérapie et la sexologie” à Oxford University Medical School en 2009. Or son nom ne figure pas sur le registre des anciens étudiants.

Ceci étant, certains lecteurs de La Dépêche.ma témoignent avoir connu Samad Benalla lors son passage à la faculté de médecine et de pharmacie à Rabat, ainsi que lors de son stage de médecine interne à l’hôpital régional de Meknès, mais qu’il n’aurait jamais soutenu sa thèse. Un certain “Hamzamonbb” fait quant à lui circuler sur les réseaux sociaux une photographie de son passeport indiquant qu’il est né en 1979 à Meknès, et non en 1983 à Byblos au Liban comme il l’avait déclaré au magazine Tel Quel dans une interview pour la rubrique “L’interrogatoire”.

Qui croire dans cette affaire trouble ? Doc Samad a-t-il fait des études en médecine sans jamais les achever, et pour quelles raisons? Comment expliquer que les autorités aient mis autant de temps à réagir, sachant que Samad Benalla exerçait en tant que médecin et prescrivait des médicaments depuis plusieurs années?

Le mystère demeure entier. Aussi entier que le silence radio du célèbre “Docteur Love” que nous avons essayé de joindre à plusieurs reprises, par téléphone et sur les réseaux sociaux. Sans résultat à ce jour.