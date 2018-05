Les détails de l’agression sexuelle présumée de la fille d’Hervé Renard

Le parquet de Nancy a ouvert, ce mercredi 16 mai, une information judiciaire pour agression sexuelle après la plainte déposée par Candice Renard, fille du sélectionneur de l’équipe nationale marocaine de football.

Selon des informations parues dans Le Parisien le 15 avril dernier, Eddy.G, âgé de 33 ans, est domicilié en Nancy (Meurthe-et-Moselle), où il exercerait le métier de commerçant et posséderait un manège, le Shaker Dance. Il serait aussi père d’un enfant et sa compagne en attendrait un second.

Eddy.G avait été entendu par la police judiciaire de Seine-Saint-Denis lundi matin à sa descente d’avion à Roissy, en provenance des îles Fidji où se déroulait le tournage de la 19ème édition de l’émission Koh Lanta, où Candice et son agresseur présumé étaient candidats. « Il a récusé les accusations portées à son encontre par la jeune femme, même s’il a confirmé que la nuit des faits dénoncés, il avait dormi à côté d’elle », a indiqué le procureur de la République à Nancy.

Candice Renard avait déposé plainte dimanche dernier pour des faits d’agression sexuelle. La jeune fille, âgée de 21 ans, a raconté aux enquêteurs que début mai, « elle s’était réveillée alors que le mis en cause était en train de l’embrasser sur la bouche, avant de pratiquer des attouchements sous ses vêtements », a relaté le procureur. Repoussant à plusieurs reprises la main de son agresseur présumé, Candice avait indiqué avoir quitté la hutte où dormait le groupe et s’était confiée à d’autres candidates, puis à des membres de l’équipe de tournage.

ALP, la société de production de ce jeu d’aventures très populaire dans l’Hexagone, avait annoncé vendredi l’annulation du tournage après des « faits susceptibles de relever d’une agression sexuelle ». Lancé en 2001 sur TF1, Koh-Lanta est l’adaptation française du jeu d’aventures américain Survivor, et doit son nom à l’île thaïlandaise où s’était déroulée la première saison.