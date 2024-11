Samsung Galaxy : trois éléments à savoir sur les pièces détachées

Si vous avez la fibre écologique, il vous est certainement venu à l’idée de réparer votre smartphone plutôt que d’en acheter un nouveau. En procédant de la sorte, vous contribuez ainsi à réduire le gaspillage qui ne peut être que néfaste pour notre planète. Et comme les évolutions concernant les smartphones sont assez timides ces dernières années, il est difficile de justifier le besoin d’avoir le dernier modèle. Pour cet article, nous allons nous intéresser aux Samsung Galaxy en vous livrant trois faits utiles à avoir en tête.

Il est désormais facile de s’en procurer sur le Net

Il fut un temps où il fallait obligatoirement passer par le SAV des différentes marques ou un réparateur indépendant pour obtenir la réparation de son smartphone. En plus d’être onéreuse, cette opération demandait du temps et on ne pouvait donc pas récupérer son appareil tout de suite. Aujourd’hui, les pièces détachées Samsung sont facilement trouvables dans des boutiques en ligne spécialisées.

Il vous suffit de taper le modèle de votre Samsung (Galaxy S9 par exemple) et de sélectionner la pièce qu’il vous faut. Que ce soit un écran officiel ou une batterie compatible, vous devriez aisément trouver votre bonheur sans vous ruiner. C’est bien plus pratique qu’en boutique physique étant donné que vous n’avez pas à vous déplacer et que vous n’avez pas à craindre de rupture de stock !

Avec un tutoriel vidéo, vous devriez pouvoir remplacer la pièce vous-même

Vous n’êtes pas un expert du bricolage et vous avez peur de casser votre Samsung Galaxy en tentant de remplacer une pièce ? Soyez rassuré : aujourd’hui, il existe des tutoriels vidéo adaptés aux débutants partout sur le Web. Tant que vous possédez les bons outils et que vous suivez les étapes à la lettre, il ne devrait pas y avoir de mauvaise surprise.

Notez tout de même que certains modèles de Samsung Galaxy sont plus difficilement réparables que d’autres. Pour être certain que le vôtre reste accessible sur ce point, vous pouvez consulter l’indice de réparabilité en vous rendant sur le site officiel du constructeur coréen. Si la note attribuée est supérieure à 6/10, c’est que c’est plutôt bon signe. Bon courage !

La qualité des pièces détachées reste assez variable

Dernier élément important : la qualité des pièces détachées. Vous n’êtes pas sans savoir qu’il faut effectuer la distinction entre “pièce compatible” et “pièce officielle (OEM)”. Dans le premier cas, il s’agit d’un élément qui fonctionnera, mais pas aussi bien que celui d’origine. Prenons pour exemple la batterie : si vous optez pour un modèle compatible, il faudra vous attendre à une autonomie moins importante ou bien à une usure plus rapide qu’une batterie officielle Samsung.

En contrepartie, les pièces compatibles sont vendues moins cher que les pièces officielles. À vous alors de faire la part des choses, sachant qu’il vaut mieux choisir de la qualité pour les éléments principaux à l’instar de l’écran. Dans tous les cas, soyez vigilant à propos du site sur lequel vous effectuez votre achat : dans le doux monde du high-tech, les contrefaçons ne sont pas rares !