Les rumeurs vont bon train sur tous les blogs spécialisés dans les hautes technologies. Certains prévoyaient même leur sortie pour ce mois de mars… Nous le voyons bien, cela n’a pas été le cas.

Les pronostics sont lancés ! Beaucoup de spécialistes estiment que leur sortie aura lieu en fin d’année 2021. Mais qu’est-ce qui peut bien leur faire dire ça ?

Apple a annoncé avoir lancé une production de masse des Airpods troisième génération

Les écouteurs sans fil de Apple ont rencontré un franc succès depuis leur commercialisation. Au point que les fabricants ont voulu étendre leur gamme. Nous avons déjà vu deux générations d’Airpods et un casque non filaire : le Airpods Max. Dorénavant, tout le monde attend la troisième vague de Airpods avec impatience pour pouvoir se les offrir et profiter de leurs caractéristiques incomparables.

Apple a fait l’annonce, en début de mois de mars, qu’ils avaient lancé la production des écouteurs connectés. Un analyste spécialisé nommé Ming Chi Kuo, appuyé par le célèbre magasine Digitimes, pense qu’en fonction des informations ayant fuités de chez la marque à la pomme, leur sortie ne devrait plus tarder et pourrait avoir lieu avant la fin de l’année 2021.

De quoi se réjouir pour les férus de la high-tech !

Quelles seront les caractéristiques des nouveaux Airpads 3

Même si nous n’avons pas encore suffisamment d’informations fiables pour affirmer quoi que ce soit, il se pourrait bien que des nouveautés soient au rendez-vous pour ses écouteurs sans fil troisième génération.

Parmi celles-ci, la disposition de capteurs optiques dans les oreillettes. Ceci permettra aux écouteurs de savoir, par eux-même qu’ils sont placés dans les oreilles et offrira la possibilité de se passer de boutons.

Il se pourrait aussi que l’autonomie soit améliorée et que certaines fonctionnalités soient ajustées.

Le but, pour la marque, est de rendre l’utilisation et l’expérience unique et que ces Airpods ne soient pas que de simples écouteurs sans fil comme on en voit partout sur le marché.

On attend donc tous de voir ce que ces promesses vont pouvoir donner…

Des contrefaçons d’Airpods 3 sont déjà commercialisées

Des opportunistes n’ont pas pu attendre plus longtemps et ont créé des contrefaçons d’Airpads 3 alors que ceux-ci ne sont même pas encore sortis ! C’est culotté me direz-vous.. Et c’est pourtant vrai !

Comment ont-ils pu recopier des écouteurs qui ne sont même pas encore mis sur le marché ?

En fait, les fabricants d’écouteurs Apple contrefaits se sont inspirés des annonces publiées par Apple pour le design.

Ceux-ci sont censés s’inspirer des Airpods Pro, avec une tige moins longue et des oreillettes plus rondes.

Ils sont faciles à reconnaître pour un fin connaisseur, mais attention à ne pas vous faire avoir ! Notez bien que les Airpods 3 ne sont pas encore disponibles et ne devraient pas l’être avant l’automne 2021.

En attendant la sortie des nouveaux Airpods 3…

Vous pouvez continuer d’utiliser les Airpods deuxième génération sortis en mars 2019, qui étaient déjà des prouesses de technologie à l’époque de leur mise sur le marché. En effet, ceux-ci disposent d’une puce Apple H1 et peuvent prendre en charge les conversations avec le Bluetooth 5.0 et une portée allant jusqu’à 10 mètres. Leur charge est opérée via un boîtier de charge sans fil ou filaire en fonction du choix du consommateur. Le son du casque stéréo est de très bonne qualité et on peut les retrouver via une technologie GPS en cas de perte.

Alors, prêts à vous lancer dans l’achat d’Airpods pour profiter de technologies exceptionnelles annoncées par Apple?! Lisez notre guide sur les écouteurs bluetooth.