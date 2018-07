Russia 2018, l’euphorie des Croates en photos

Sortis vainqueurs de manière surprenante lors de la demi-finale les opposant à l’Angleterre, les Croates ne seront pas les seuls à se souvenir du deuxième et dernier but marqué. Alors que nous sommes aux prolongations, l’attaquant de la Juventus marque le but qui donnera aux poulains de Zlatko Dalic l’accès à leur première finale. Souhaitant fêter leur victoire avec les supporters, les joueurs de la Croatie, pris dans leur euphorie, finiront par écraser l’un des photographes de l’AFP, Yuri Cortez.

« J’étais en train de changer d’objectif alors que les joueurs s’approchaient de moi. Ils ont continué à s’approcher et ils me sont tombés dessus. C’était un instant de folie, ils étaient très heureux. Et à un moment, ils se sont rendus compte que j’étais en dessous. Ils m’ont alors demandé comment j’allais. L’un d’eux a récupéré mes objectifs et un autre m’a fait une bise », confie à l’AFP son photographe basé à Mexico.

Collé au gazon, le photographe n’oubliera pas pour autant de prendre quelques photos pour immortaliser ce moment historique. Résultat, un florilège de clichés inédits qui pourraient bien être les meilleurs de cette Coupe du monde 2018.