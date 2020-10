Notez cet Article

Ce mois de septembre nous a fourni de nombreuses pistes sur ce que sera le prochain iPhone 12 d’Apple. Passons en revue les dernières nouvelles, fuites et rumeurs.

Comme on le sait, l’iPhone 12 n’a pas été annoncé lors de la keynote du 15 septembre comme on aurait pu s’y attendre. Un nouveau rapport lancé par AppleInsider indique que l’iPhone sera annoncé lors d’une nouvelle keynote le 13 octobre et mis en vente en précommande dès le 16 octobre.

Selon AppleInsider :

Apple devrait organiser un deuxième événement spécial dans un avenir proche, mais on ne sait pas encore quand il aura lieu. Selon un informateur qui a contacté AppleInsider, Apple organisera l’événement le mardi 13 octobre et les précommandes commenceront le vendredi suivant, le 16 octobre.

L’information aurait fuité d’un transporteur des Pays-Bas ayant une adresse IP appartenant à un opérateur téléphonique. Cette date coïncide avec la précédente rumeur de Jon Prosser qui indiquait une date similaire en aout dernier. De plus Marc Allera, chef de British Telecom, a confirmé en interne que l’arrivée des iPhone 5G n’était plus “qu’une question de jours“.

Passage de 3 à 4 gammes différentes d’iPhone

Tous les ans, Apple nous a habitué à ses trois gammes d’iPhone. Il semblerait que cette année, Apple ait décidé d’en ajouter une quatrième en proposant deux iPhones standards : l’iPhone 12 de 5,4 pouces et l’iPhone 12 Max de 6,1 pouces; et deux iPhones Pro : l’iPhone Pro de 6,1 pouces avec un meilleur appareil photo et l’iPhone 12 Pro Max de 6,7 pouces. Les deux premiers seraient mis en vente le 16 octobre, les deux autres seraient eux mis en vente quelques semaines plus tard.

EVERYTHINGAPPLEPRO

Le prix de ces nouveaux iPhones 12

On ne sait encore rien concernant le prix de ces iPhones mais vous pouvez facilement compter entre 800 et 1 600 euros, selon la gamme et la capacité de stockage. C’est le prix à attendre pour des iPhones compatibles 5G et dotés du processeur A14 Bionic.

Rumeurs sur les performances de l’iPhone 12

La 5G : selon un article du Nikkei Asian Review, la technologie 5G devrait enfin arriver sur ces iPhones 12. Il était temps aux vues de la concurrence qui a déjà pris une avance confortable sur la question avec Samsung, Huawei et même Xiaomi qui s’y sont mis.

La 5G : selon un article du Nikkei Asian Review, la technologie 5G devrait enfin arriver sur ces iPhones 12. Il était temps aux vues de la concurrence qui a déjà pris une avance confortable sur la question avec Samsung, Huawei et même Xiaomi qui s'y sont mis.

Ecran Oled : Apple devrait définitivement arrêter d'utiliser le LCD sur ces iPhones à partir de cette année. Des rumeurs parlent d'écran de 120 Hz, équivalent à celui du Galaxy S20 sorti cette année. Mais d'autres sources sont moins optimistes et prévoient des écrans 60 Hz tout comme l'iPhone 11 Pro. Apple est attendu sur cette question car il semblerait que le OnePlus 8T devrait sortir la même semaine que l'iPhone 12 et devrait, lui, dévoiler un écran 120 Hz.

Apple devrait définitivement arrêter d’utiliser le LCD sur ces iPhones à partir de cette année. Des rumeurs parlent d’écran de 120 Hz, équivalent à celui du Galaxy S20 sorti cette année. Mais d’autres sources sont moins optimistes et prévoient des écrans 60 Hz tout comme l’iPhone 11 Pro. Apple est attendu sur cette question car il semblerait que le OnePlus 8T devrait sortir la même semaine que l’iPhone 12 et devrait, lui, dévoiler un écran 120 Hz. Puce X55 et processeur A14 Bionic : l’intégration de la meilleure puce actuelle, la X55 de Qualcomm, devrait venir booster le processeur A14 Bionic de TSMC gravée en 5 nm. Sur ce point, Apple a de l’avance. L’iPad Air embarque déjà l’A14 Bionic et on parle de 40 % d’amélioration de performance et d’un traitement graphique 30% plus rapide. Une première dans l’univers des smartphones qui devrait améliorer le traitement de l’IA.

Design : cet année, Apple devrait créer la surprise avec des bords moins ronds, un écran plat et une encoche plus fines selon l'analyste Ming-Chi Kuo, voir plus d'encoche du tout selon Benjamin Geskin. Ce dernier parle d'un prototype recouvert d'un écran AmOled 100% borderless avec des capteurs Face ID (reconnaissance faciale 3D) directement intégrés à la bordure supérieure.

Face ID : les iPhones 12 devraient avoir de meilleures caméras Face ID avec un angle de vision plus large, permettant un déverrouillage plus facile.

cet année, Apple devrait créer la surprise avec des bords moins ronds, un écran plat et une encoche plus fines selon l’analyste Ming-Chi Kuo, voir plus d’encoche du tout selon Benjamin Geskin. Ce dernier parle d’un prototype recouvert d’un écran AmOled 100% borderless avec des capteurs Face ID (reconnaissance faciale 3D) directement intégrés à la bordure supérieure. Face ID : les iPhones 12 devraient avoir de meilleures caméras Face ID avec un angle de vision plus large, permettant un déverrouillage plus facile.

Accessoire : l’iPhone 12 sortirait avec un câble Lightning tressé

Une rumeur en juillet l’avait déjà indiqué, l’iPhone 12 devrait être fourni avec un câble tressé plus sophistiqué et plus robuste, à l’image de celui fourni avec le Mac Pro. On voit sur ces images un connecteur USB-C au lieu de USB-A.

Ces câbles semblent également confirmer qu’Apple conserve le port Lightning plutôt que de passer à l’USB-C.

Passage à un chargeur par induction ?

Selon une rumeur, le châssis de l’iPhone 12 intègrerait un cercle aimanté. On peut supposer qu’il servirait pour le rechargement sans fil de l’appareil, surtout que 9to5Mac vient de partager la vidéo d’un étrange appareil blanc et rond qui pourrait tout à fait être un chargeur à induction servant au prochain iPhone 12. Mais cela reste à confirmer.

