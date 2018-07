La Juventus et Turin ont très chaleureusement accueilli Cristiano Ronaldo, venu du Real Madrid et qui doit passer ce lundi les visites médicales et signer officiellement son contrat avec le club italien.

La star portugaise a pris l’avion ce matin pour se rendre de Madrid à Turin, où il a été accueilli par les dirigeants bianconeri et des tifosi ravis.

Après avoir passé les tests médicaux, El Don donnera sa première conférence de presse en tant que joueur de la Vieille Dame.