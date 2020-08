Notez cet Article

Lorsque nous pensons aux ressources humaines et au marketing, nous pensons généralement à deux départements distincts au sein d’une entreprise, l’un axé sur les questions externes, l’autre sur les questions internes.

Mais de plus en plus, ces deux départements travaillent ensemble.

La consumérisation des Ressources Humaines

Beaucoup l’appellent la consumérisation des RH. En termes plus clairs, les RH visent désormais à traiter le collaborateur dans une logique de « relation client ».

Les ressources humaines ne sont plus une force en coulisse sur le lieu de travail, axée sur le recrutement, l’engagement ou le développement. Les RH et le marketing travaillent ensemble pour créer la marque de la société et pour assurer la réussite de l’entreprise.

Alors que le département marketing communique la marque de l’entreprise aux consommateurs, la collaboration des RH et du marketing communique la marque de l’entreprise aux employés.

En utilisant des outils sociaux et technologiques, les entreprises créent un message de marque universel, qui s’applique aux employés, aux candidats et aux clients.

En travaillant ensemble, les RH trouvent les meilleures personnes pour promouvoir et construire la marque, tandis que le marketing crée et transmet le message de la marque aux employés.

Les entreprises ont compris qu’une marque n’est pas seulement destinée aux consommateurs, mais que tous les employés doivent vivre la marque.

Les entreprises obtiennent d’excellents résultats avec ce type de collaboration.

Par le passé, le marketing et les ressources humaines étaient considérés comme des entités totalement distinctes.

Aujourd’hui, alors que les entreprises cherchent de nouvelles façons de rester pertinentes et de se développer, les utilisations innovantes du marketing dans le domaine des ressources humaines sont de plus en plus courantes.

Il en résulte que les concepts de marketing et de ressources humaines sont plus étroitement liés que jamais auparavant. Les deux fonctions sont conçues pour fonctionner sous les préceptes de la publicité, et toutes deux ont des éléments tangibles à commercialiser.

Les avantages de la consumérisation

Lorsque le marketing et les RH travaillent ensemble, ils tirent tous deux profit de la collaboration. Ces avantages se traduisent par des bénéfices pour les employés, les consommateurs et les employés potentiels.

Pour le marketing

Le département des ressources humaines est principalement au service des employés de l’entreprise. En raison du lien avec les employés, le département peut partager avec eux le message de marque créé dans le cadre du marketing par le biais de sessions de formation, d’évaluations et d’orientations des employés.

Grâce à la collaboration avec les RH, le message de la marque peut se propager dans toute l’entreprise par le biais de la communication interne. Les employés peuvent devenir des ambassadeurs de la marque, ce qui renforce la mission du département marketing de diffuser le message de la marque auprès des consommateurs.

Pour les RH

Grâce aux liens de l’équipe marketing avec les consommateurs, ils peuvent aider à promouvoir les valeurs et la mission de l’entreprise. Grâce à cette publicité, ils peuvent contribuer à attirer des employés potentiels.

Le marketing peut également aider le département des ressources humaines et les autres employés à adapter les méthodes et les styles de communication, car les employés du marketing ont l’expérience de la communication avec les clients.

Si vous ne disposez pas encore d’une structure de collaboration, cela peut demander un peu de travail au début, mais cela peut devenir plus rationnel au fil du temps. Les entreprises doivent commencer à prendre certaines mesures pour tirer profit de la consumérisation des ressources humaines.