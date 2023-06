Comment récupérer un contact supprimé sur Samsung ?

Vous recherchez un numéro dans vos contacts et vous ne le trouvez pas. Vous avez beau essayer de l’orthographier de toutes les manières possibles, rien n’y fait, il semble s’être évaporé de votre liste de numéros de téléphone Samsung.

L’avez vous supprimé par erreur ? Mauvaise manœuvre ? Peut-être pensiez-vous ne plus en avoir besoin ou peut-être même avez-vous agi sur un coup de colère ? Peu importe, le résultat est le même : le numéro a disparu.

Certains numéros sont faciles à retrouver, il suffit de contacter un ami en commun ou d’envoyer un mail à la personne concernée. Mais comment faire pour retrouver un numéro quand on ne dispose pas d’autres moyens pour entrer en contact avec cette personne ni de relations en commun ? Existe-t-il une solution ?

Rassurez-vous, il existe bel et bien une solution pour sortir de cette impasse. Il en existe même plusieurs à vrai dire. Nous vous les exposons ci-dessous.

Méthode 1 : récupérer des contacts Samsung à partir d’une sauvegarde

La première méthode consiste à récupérer fichiers supprimés à partir d’une sauvegarde. Cela vaut si vous avez effectué une sauvegarde des données de votre smartphone Samsung. Si c’est votre cas, voici les étapes à suivre pour effectuer cette récupération :

Commencez par connecter votre téléphone allumé au WiFi Rendez-vous dans Applications > Paramètres, puis sélectionnez Ajouter un compte et Compte Samsung. Connectez-vous à votre compte Samsung en saisissant vos identifiants. Une fois connecté, suivez ces étapes pour restaurer votre sauvegarde :

Apps > Paramètres > Cloud et compte > Sauvegarde et restauration > Restauration des données

> > > > Restaurer : vos données seront effacées de votre téléphone

: vos données seront effacées de votre téléphone Cochez tous les éléments que vous voulez restaurer

Restaurer maintenant : la procédure de restauration est désormais en cours

Suite à cette procédure, votre sauvegarde a été effectuée et vos contacts sont à nouveau disponibles sur votre téléphone.

Il est conseillé de réinitialiser votre appareil aux paramètres d’usine avant de procéder à une restauration de sauvegarde. Il est recommandé d’effectuer des sauvegardes régulières afin de pouvoir facilement récupérer message supprimé, contacts et autres fichiers.

Cette méthode, aussi simple soit-elle, ne fonctionne que si une sauvegarde de vos données a préalablement été effectuée.

Sinon, il existe une autre solution : la récupération des contacts supprimés à partir de la carte SIM.

Méthode 2 : Récupérer à l’aide de la carte SIM

En général, les appareils Android effectuent une copie de leurs contacts sur leur carte SIM. C’est cette fonctionnalité qui va nous aider à récupérer les contacts supprimés. Voici comment procéder avec votre téléphone Samsung :

Rendez-vous dans Contacts Cliquez sur le menu (les 3 barres qui se trouvent à gauche de l’écran) Entrez dans Gestion des contacts Sélectionnez Importation ou exportation des contacts Cliquez sur Importer et choisissez le support : carte SIM

A travers cette simple opération, vous avez été en mesure de remettre la main sur vos précieux contacts. Notez tout de même que cela n’est possible que si les contacts ont effectivement été copiés et stockés sur la carte SIM. Prenez donc soin de vérifier dans vos paramètres si cette fonctionnalité est présente ou non sur votre mobile et si elle est activée.

Si vous n’avez pas pu récupérer vos contacts à travers ces deux méthodes que nous venons d’explorer, il reste encore une solution que nous développons ci-dessous.

Méthode 3 : Récupérer contact supprimé Samsung -UltData for Android

La troisième méthode consiste à passer par un logiciel de récupération de données. Tenorshare UltData for Android est un outil qui permet de récupérer message supprimé, contacts, documents et autres éléments stockés sur votre téléphone Samsung.

Très efficace, ce logiciel permet de récupérer fichiers supprimés par accident, à cause d’un appareil endommagé, d’un bug du logiciel ou pour d’autres raisons. C’est un logiciel compatible avec la plupart des appareils Android, que vous pouvez retrouver sur le lien suivant pour un Téléchargement Gratuit Tenorshare UltData for Android.

Voici les étapes à suivre pour récupérer vos contacts supprimés via Tenorshare, après avoir téléchargé le logiciel :

Lancez Tenorshare UltData for Android sur votre ordinateur et sélectionnez Récupérer données perdues. Ensuite, utilisez un câble USB pour brancher votre téléphone Samsung à l’ordinateur.

Activez le débogage USB pour que votre téléphone soit détecté par le logiciel. Une fois que votre appareil est détecté, sélectionnez Contacts puis Suivant et démarrez le scan de votre Samsung.

Quand le scan est terminé, vous pouvez cocher les contacts à restaurer. Cliquez sur Récupérer.

Contrairement à la méthode vue précédemment, vous avez la possibilité ici de ne sélectionner que les contacts que vous souhaitez récupérer, et pas forcément tous. D’ailleurs, vous pouvez également afficher seulement les contacts supprimés dans la liste.

Suite à l’opération, vos contacts seront exportés dans votre ordinateur dans un fichier xml, xls ou txt, que vous pourrez consulter quand vous le souhaitez.

Tenorshare est un logiciel facile d’utilisation qui permet de récupérer toutes sortes de données perdues sur les téléphones Android. Les contacts récupérés sont consultables avec n’importe quelle application gratuite. L’utilisateur a le choix de récupérer tous les contacts ou seulement une partie. C’est un logiciel qui fonctionne sur la plupart des appareils Android et des téléphones Samsung.

Conclusion

Il est tout à fait possible de récupérer vos contacts téléphoniques s’ils ont été supprimés, volontairement ou non, de votre appareil. Que ce soit à travers une restauration de sauvegarde ou la carte SIM, vous pouvez facilement et gratuitement avoir de nouveau accès aux numéros que vous avez perdus. Ceci à condition d’avoir effectué une sauvegarde ou que votre appareil copie et stocke les contacts sur la carte SIM.

Comme il y a toujours des gens qui ne pensent pas à sauvegarder leurs données, est venue l’idée de développer un logiciel qui permet de récupérer les données d’une mémoire Samsung même si les données n’ont pas été préalablement sauvegardées.

Tenorshare UltData for Android est en quelque sorte la solution quand vous êtes dos au mur. C’est un programme qui permet de récupérer vos données supprimées en toute simplicité.

Il a bien d’autres fonctionnalités comme la possibilité de télécharger et voir la sauvegarde WhatsApp depuis Google Drive ; de récupérer les messages WhatsApp supprimés ou encore de récupérer les messages, contacts et autres données perdus de l’application WeChat à partir des téléphones Huawei ou Xiaomi.