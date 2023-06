Comment récupérer des messages supprimés sur iPhone 14/13/12/11

Nous utilisons les SMS pour communiquer rapidement avec nos réseaux et notre famille. Cependant, nous finissons par effacer les textes déjà lus et souvent même les plus importants. C’est à ce moment-là que tout le monde pense qu’il devrait être possible de récupérer ses textos aussi rapidement que possible.

Mais ne paniquez pas, car vous pouvez encore récupérer tous les textes que vous avez supprimés. En effet, ils ne sont pas supprimés de manière définitive ou pour toujours. Si vous utilisez un iPhone et que vous avez des tonnes de messages sur votre téléphone, vous pouvez toujours les récupérer.

Selon Mark Soto, fondateur d’une société de cybersécurité basée à Milwaukee – Cybericus, les messages de l’iPhone sont stockés au format SQLite et ne sont pas supprimés immédiatement de la base de données. Au lieu de cela, lorsque vous supprimez des messages iPhone, vous les envoyez dans une liste libre. Les messages sont stockés dans des enregistrements accessibles à iTunes et aux sauvegardes dans le nuage. Mark ajoute que ces formats sont accessibles aux agences médico-légales et peuvent être utilisés dans le cadre d’enquêtes.

Il existe donc 3 méthodes pour récupérer les données iPhone avec les messages et pas seulement. Dans cet article, nous vous présentons quelques-unes des solutions rapides que vous pouvez utiliser.

Contactez votre fournisseur de services

Lorsque vous perdez des messages sur votre iPhone 14/13/12/11, la première solution de dépannage à laquelle vous pensez probablement est de contacter votre fournisseur de services. Tout comme il est facile de récupérer des courriels supprimés sur un iPhone, la récupération des messages devrait être simple. Votre fournisseur de services aura souvent accès à une sauvegarde de tous vos messages. Vous devez donc le contacter et lui fournir une preuve d’identité avant qu’il puisse vous aider à récupérer vos messages perdus à tout moment.

Utiliser la récupération ICloud

Si vous avez déjà contacté votre fournisseur de services et qu’il ne peut pas vous aider, il est préférable de vous tourner vers la sauvegarde iCloud. Votre sauvegarde iCloud devrait inclure les sauvegardes de l’Apple Watch, les données des applications, l’écran d’accueil, les réglages de l’appareil et l’organisation des applications.

D’autres éléments que vous trouverez probablement dans la sauvegarde comprennent la musique, les films, les applications, les livres, les sonneries, les mots de passe, etc. Assurez-vous toujours que votre sauvegarde iCloud dispose de suffisamment d’espace pour toutes les informations que vous avez l’intention de sauvegarder. Pour utiliser cette sauvegarde, suivez les étapes ci-dessous.

Activez la sauvegarde iCloud sur votre iPhone via « réglages » > « votre nom » > « iCloud » > et enfin, « sauvegarde iCloud ».

Relier l’iPhone à une connexion Wi-Fi pour lancer le processus de sauvegarde.

#1 Restaurer vos messages IPhone à partir d’une sauvegarde

Étape 1 : Commencez à réinitialiser votre téléphone en naviguant dans Réglages, Général et Réinitialiser.

Étape 2 : Une fois la réinitialisation du téléphone terminée, accédez à l’écran Apps & Data et choisissez de Restaurer à partir d’une sauvegarde iCloud.

Étape 3 : Utilisez votre identifiant Apple pour vous connecter à iCloud. Votre téléphone sera alors sauvegardé.

#2 Restaurer les messages supprimés avec ITunes

Si vous ne disposez pas d’une sauvegarde iCloud ou si votre dernière sauvegarde remonte à six mois, il est probable que vous ne puissiez pas récupérer vos messages. Cependant, si vous avez effectué une sauvegarde iTunes entre-temps, vous pourrez récupérer les messages supprimés sur votre iPhone 14/13/12/11.

Si vous disposez d’une sauvegarde iTunes, suivez les étapes ci-dessous pour récupérer les données sur votre iPhone.

Étape 1 : Reliez votre iPhone à l’ordinateur

Étape 2 : Lancez iTunes et appuyez sur l’icône iPhone sur son interface pour accéder au système de gestion de votre iPhone.

Étape 3 : Allez sur la page de résumé de votre appareil et sélectionnez « Restaurer les sauvegardes ».

Étape 4 : Choisissez la sauvegarde de l’iPhone en fonction des données et de la taille, puis appuyez sur « Restaurer ».

Laissez le processus s’exécuter et se terminer pour récupérer vos messages. Cette opération ne devrait prendre que quelques minutes si vous disposez d’une bonne connexion réseau.

Cependant, si vous ne pouvez pas récupérer votre sauvegarde iTunes ou si vous n’avez pas de sauvegarde iTunes existante, il serait plus utile d’essayer une autre méthode. Nous vous suggérons d’utiliser un logiciel tiers.

#3 Récupérer les messages supprimés de l’iPhone avec le logiciel de récupération de données

Si vous avez essayé toutes les méthodes ci-dessus mais que vous avez toujours besoin de restaurer vos messages, il est probable que vous ne disposez pas d’un système de sauvegarde antérieur pour vos messages.

Cette option peut s’avérer plus coûteuse, en particulier si vous vous adressez à des fournisseurs proposant des logiciels de récupération de données professionnels. Sinon, nous vous recommandons d’utiliser Disk Drill développé par CleverFiles. Voici la procédure étape par étape pour récupérer des messages supprimés iPhone avec Disk Drill.

Étape 1 : Visitez le site officiel de CleverFiles et téléchargez le logiciel Disk Drill.

Étape 2 : Installez le logiciel sur votre ordinateur

Étape 3 : Connectez l’iPhone à votre ordinateur

Étape 4 : Ouvrez le logiciel de récupération de données en double-cliquant sur l’icône Disk Drill pour le lancer.

Étape 5 : Localisez l’icône d’analyse, appuyez dessus et sélectionnez l’iPhone où les messages ont été perdus. Vous pouvez lancer une analyse rapide ou approfondie pour essayer de retrouver vos messages perdus.

Étape 6 : À la fin du processus d’analyse, prévisualisez les fichiers que le logiciel a trouvés au cours du processus d’analyse.

Étape 7 : Si vous pouvez identifier les messages que vous recherchez dans le volet de prévisualisation, sélectionnez-les et appuyez sur le bouton « Restaurer ». Vous pouvez également choisir l’endroit où vos messages seront envoyés pendant la restauration.

Demandez à vos contacts de transférer les messages

Vous êtes peut-être arrivé à un point où vous devez être en mesure de récupérer tous les messages perdus de votre iPhone 14/13/12/11. Cela peut être dû au fait que vous avez supprimé les messages de façon permanente et qu’ils ont été remplacés par de nouveaux messages sur votre iPhone.

Si vous vous trouvez dans ce cas, la meilleure approche consiste à demander à vos contacts de vous transférer les messages. Cela fonctionne mieux si les messages résultent d’une conversation entre vous et des amis ou des collègues, et qu’ils les ont conservés sur leur téléphone. Vous pouvez utiliser la même méthode pour récupérer les e-mails supprimés sur votre iPhone.