Microsoft Excel est l’un des programmes informatiques les plus importants en raison du rôle majeur qu’il joue dans de nombreux secteurs. Il s’agit du tableur le plus utilisé dans de nombreux contextes d’organisation des données au sein des entreprises, des établissements d’enseignement et des particuliers. La première version d’Excel a été publiée en 1985. Ce dernier a été utilisé pour effectuer des calculs et des arithmétiques basés sur des formules, ainsi que d’autres tâches nécessitant des calculs mathématiques.

De plus, la polyvalence d’Excel et sa capacité à servir de base visuelle pour diverses applications l’ont rendu populaire auprès des entreprises, des particuliers et des institutions.

Les différentes fonctions d’Excel

Excel dispose d’un grand nombre de fonctions puissantes qui vous aideront à gagner du temps lors de la création de feuilles de calcul, en plus d’excellentes fonctions Excel telles que le remplissage flash, les tableaux croisés dynamiques et le formatage conditionnel.

Voici les fonctions essentielles d’Excel :

1. La fonction SOMME

Lorsqu’il s’agit de calculer des données sur Excel, la fonction Somme est la fonction la plus couramment utilisée. Cette fonction additionne un ensemble de chiffres dans un ensemble spécifique de cellules. Cela signifie que vous n’avez pas à taper une formule longue et compliquée pour calculer la somme de toutes les données dont vous avez besoin. En raison de sa popularité, les versions les plus récentes de Microsoft Excel incluent un bouton dédié à cette fonction.

Pour utiliser cette fonction, tapez la formule dans la barre de fonctions et mettez en surbrillance les cellules que vous voulez additionner avant d’appuyer sur « Entrée ». Vous devez également faire preuve de prudence lorsque vous mettez des cellules en surbrillance, car Excel additionnera tout ce que vous incluez. Si cela se produit, vous pouvez facilement cliquer sur le bouton « Annuler » pour rétablir les valeurs à leur état initial.

« =SUM » est la formule syntaxique de la fonction de somme (nombre1, nombre2, etc.).

2. La fonction texte

La fonction texte est un outil utile pour convertir une date (ou un nombre) en une chaîne de texte dans un format spécifique. Elle appartient à la classe des formules de chaîne de caractères qui convertissent les valeurs numériques en chaînes de caractères. Lorsque les utilisateurs ont besoin de visualiser des données numériques dans un format lisible, cet outil est très utile. Il convient de noter que la formule « TEXT » ne peut convertir que des valeurs numériques en texte. Par conséquent, ses résultats ne peuvent pas être calculés.

La syntaxe de la fonction texte est « =TEXT » (valeur, format texte).

3. La fonction VLOOKUP

VLookup est une fonction Excel puissante qui est souvent sous-utilisée. Elle sera utile aux utilisateurs lorsqu’ils devront trouver des données spécifiques dans un grand tableau. Vous pouvez également utiliser VLookup pour rechercher dans votre feuille des noms, des numéros de téléphone ou des données spécifiques. Plutôt que de rechercher des noms manuellement et de perdre du temps à faire défiler des centaines d’enregistrements, la fonction VLookup rend ce processus plus rapide et plus efficace.

4. Fonction moyenne

La fonction moyenne est un outil fantastique pour calculer la valeur moyenne d’une série de cellules. Tout comme la fonction somme, elle est fréquemment utilisée dans le calcul et l’analyse des feuilles de calcul. La fonction moyenne est utilisée pour calculer la « moyenne arithmétique » d’un groupe de cellules. Excel dispose également des fonctions médianes et mode en plus de la fonction moyenne.

« MOYENNE » est la formule syntaxique de la fonction moyenne (nombre1, nombre2, etc.).

5. La fonction CONCATENATE

Lorsque vous devez combiner les données de deux ou plusieurs cellules, cette fonction peut vous faire gagner du temps. La fonction concaténer ne combine que le contenu des cellules combinées, par opposition à l’outil de fusion, qui fusionne physiquement deux ou plusieurs cellules en une seule. La fonction concaténer a été remplacée par la fonction concat dans la version la plus récente d’Excel (2016) et sera incluse dans les futures versions d’Excel.

« CONCATENER » (texte1, [texte2…texte n]), est la formule syntaxique de la fonction concaténer.

Quelles sont les causes de la perte ou de la corruption des données sur Excel ?

Chaque jour, de nombreux utilisateurs rencontrent des problèmes de corruption avec Microsoft Office, notamment Excel, Word et PowerPoint, mais comment savoir si un fichier Excel est vraiment corrompu ? Nous pouvons généralement déduire la corruption à partir des signes d’ouverture d’un fichier et des messages d’erreur spécifiques.

En effet, il existe de nombreuses raisons pour lesquelles un fichier Excel devient corrompu, et la compréhension de certaines des causes les plus courantes peut nous aider à localiser le problème et à déterminer les solutions appropriées pour réparer un fichier Excel corrompu. Voici quelques-unes de ces raisons :

· L’application Excel se bloque, se fige ou ne démarre pas de temps en temps.

· Pendant que vous travaillez avec Excel, le système s’arrête inopinément.

· Attaque de logiciels malveillants ou de virus sur le système d’exploitation et le disque dur.

· Détection d’un mauvais secteur sur un disque dur

· Arrêt inattendu

Comme indiqué précédemment, il est possible que votre fichier de travail Excel soit devenu inopérant en raison d’une attaque de virus. C’est pourquoi il est essentiel d’exécuter une analyse complète du système de votre ordinateur avec un logiciel antivirus. La suppression des virus et des logiciels malveillants ne vous aidera pas à récupérer le fichier endommagé, mais elle est nécessaire pour empêcher la corruption future de tous les autres fichiers. En outre, après avoir fait de votre mieux avec les méthodes suivantes, vous devriez essayer de vérifier et de réparer les zones défectueuses du disque dur.

Pour ce faire, il est possible d’utiliser la fonction automatique de récupération des données d’un disque dur, conçue par Excel, ou mieux encore, faire recours à un outil professionnel de récupération, tel que Recoverit.

Qu’est-ce que Wondershare Recoverit ?

Le logiciel de récupération de données Wondershare Recoverit recherche dans votre système les chemins d’accès aux fichiers supprimés. Wondershare Recoverit continue de publier de nouvelles versions pour devenir l’un des principaux outils de récupération de données. Ce logiciel simple, qui est disponible pour macOS et Windows, peut récupérer des documents, des photos, des vidéos, des fichiers audio et même des courriels. En fait, Wondershare Recoverit est capable de récupérer plus de 1000 fichiers.

La récupération de données de Wondershare Recoverit peut être utilisée à partir de diverses sources, notamment les USB, les cartes SD, les ordinateurs de bureau, les dossiers spécifiques et les partitions formatées. Vous pouvez également récupérer des données à partir de smartphones et d’appareils photo numériques, ce qui est impressionnant.

Quelles sont les fonctions de Wondershare Recoverit et ses avantages ?

L’outil de récupération des données ultime et professionnel est totalement fiable et sécurisé. Grâce à cet outil de récupération des données de haute technologie, vous pouvez récupérer des données à partir de n’importe quel appareil ou support, que d’autres sociétés ont jugé, irrécupérables.

· Plus de 1000 formats de fichiers peuvent être récupérés.

En effet, avec l’engagement » aucune donnée, aucun frais « , Wondershare Recoverit prend en charge la restauration de tous les types de fichiers et de systèmes de fichiers, y compris NTFS, FAT, HFS+ et APFS.

· Plus de 2000 périphériques de stockage

Avec le logiciel de récupération de données avancé, vous pouvez facilement récupérer des données perdues à partir de presque n’importe quel périphérique ou support de stockage, y compris les disques durs, les lecteurs flash USB, les SSD, les disques durs externes, les clés USB, les disquettes, les caméras d’action, les caméras de drone, les dashcams, les caméscopes, les lecteurs vidéo, les lecteurs de musique, etc.

· Plus de 500 scénarios

Wondershare Recoverit peut récupérer des données perdues à la suite d’un accident, d’un formatage, d’une corruption du périphérique, d’une attaque de virus, d’un code d’erreur inconnu, etc.

Wondershare Recoverit est l’un des outils du secteur présentant le taux de réussite le plus élevé en matière de récupération de données, soit un taux de 95%, dans tous les scénarios de perte de données.

· Réparation de vidéos corrompues

Wondershare Recoverit peut vous aider à réparer les fichiers vidéo corrompus, tronqués et cassés. Il propose deux modes de réparation : réparation rapide et réparation avancée, pour répondre à différents besoins et améliorer la qualité de la réparation.

· Le système de récupération de l’ordinateur a planté

En créant une clé USB amorçable, l’outil de récupération de données Wondershare Recoverit peut vous aider à accéder aux données de votre ordinateur en panne. Sauvez vos données, et vous gagnerez du temps. Plus facile, plus rapide et plus sûr.

Après avoir installé Wondershare Recoverit, voici les étapes à suivre pour récupérer des fichiers :

1. Sélectionner : Exécutez le logiciel de récupération de données Recoverit et sélectionnez un chemin/emplacement où la perte de données s’est produite avant de cliquer sur » Scan » pour continuer.

2. Analyse : Recoverit effectue un scan de votre appareil ou de votre ordinateur.

3. Prévisualiser, récupérer et enregistrer les fichiers.

Il n’a jamais été aussi facile de récupérer des fichiers Excel. Avec Recoverit, il suffit d’indiquer le périphérique souhaité pour qu’il le recherche. L’analyse commence alors de manière entièrement automatique. C’est un outil indispensable quant à la récupération des fichiers Excel. N’attendez pas plus pour l’installer, une expérience agréable lors de votre utilisation Excel vous sera garantie avec Recoverit.