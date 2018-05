Les recommandations de l’OCDE pour l’économie marocaine

La croissance du Maroc devrait être de l’ordre de 7% par an d’ici 2050. C’est ce qu’affirment les experts du centre de développement de l’OCDE qui viennent de rendre public un rapport sur l’économie du Royaume. Pour eux, la croissance reste aujourd’hui «insuffisante» pour la convergence avec les pays émergents et son rythme n’est tout bonnement «pas à la hauteur des investissements consentis».

LIRE : Dans la tête d’un fonctionnaire auto-entrepreneur

Pourtant, le Maroc ne manque pas d’atouts comme la stabilité politique ou encore sa démographie, qui constitue une opportunité pour le développement. Mais des problèmes persistent encore comme l’inclusion et les inégalités. Et c’est la création d’emploi qui serait la solution puisqu’il manque 100.000 postes par an, sans parler des 3⁄4 des diplômés à la recherche d’un emploi et des 63% de salariés sans contrat de travail. L’OCDE recommande aussi de consolider l’innovation, notamment par le secteur privé, de faire émerger le secteur de la logistique en favorisant, entre autres, «la modernisation du parc automobile», ainsi que d’améliorer le système de développement de compétences en augmentant les dépenses par élève.