les astuces et bonnes pratiques à mettre en place.

Lorsque vous décidez de créer un site et le mettre en ligne, il se retrouve perdu au milieu d’une multitude d’autres sites sur le web. Internet comporte plus de 1,7 milliards de sites, c’est gigantesque ! La question est comment votre site pourra apparaître au milieu de cette galaxie. C’est à cette problématique que répond le référencement naturel. Ce n’est ni un outil ni un logiciel. Le référencement naturel est une méthode, une stratégie que des experts du domaine mettent en place sans passer par les publicités et les liens sponsorisés proposés par les moteurs de recherche.

Qu’est-ce que le référencement naturel ?

Le référencement naturel, ou SEO en anglais pour Search Engine Optimization, est un ensemble de procédés ayant pour but de faire apparaître votre site dans les premiers résultats des moteurs de recherche (Google, Bing, Yahoo…).

C’est une stratégie reposant sur plusieurs leviers qui a pour objectif d’augmenter le trafic sur votre site.

Afin que votre site atteigne la première page des résultats de recherche Google (ou d’autres moteurs de recherche), vous pouvez opter pour des liens payants, sponsorisés (Google Ads). C’est ce que l’on appelle par ailleurs le SEA, du référencement payant. Sinon, vous pouvez vous adresser à un spécialiste du référencement naturel qui connaît les bonnes pratiques et les astuces pour être bien placé dans les SERP de Google.

Référencement naturel : bonnes pratiques et astuces

Une bonne stratégie SEO est avant tout basée sur une connaissance solide du fonctionnement des moteurs de recherche. Un expert SEO essaie de comprendre les choix faits par les algorithmes pour placer tel ou tel site en tête de SERP pour une requête donnée.

Nous ne disons pas que l’expert SEO est un ingénieur spécialisé dans les algorithmes capable de décrypter les calculs de Google. Non. Mais seulement, avec l’expérience, l’observation, les tentatives, les échecs, les réussites, et pas mal d’outils statistiques, il arrive à savoir plus ou moins sur quoi se base la mise en avant de certains sites et pas d’autres.

Les bonnes pratiques SEO

Pour avoir des résultats positifs sur une stratégie SEO, certaines pratiques sont très importantes – pour ne pas dire essentielles – car elles permettent de rationaliser et de reproduire une méthode gagnante.

Parmi ces pratiques à adopter, il y a le fait d’identifier sa cible. Le public visé doit être défini et étudié. Il faut savoir à qui l’on s’adresse pour s’adresser à eux correctement.

Ensuite, il faut définir les objectifs. Est-ce pour générer de nouveaux prospects ? Fidéliser une clientèle ? Vendre des produits ou services ?

Puis arrive le choix des mots clés. C’est une étape déterminante pour le positionnement de votre site.

Une fois les mots clés définis, ils doivent être insérés dans du contenu de qualité. Des textes originaux, écrits par un rédacteur compétent capable d’optimiser son article pour le référencement.

Enfin, il reste à mesurer les résultats et calculer son retour sur investissement (ROI). Une analyse détaillée de ces résultats vous permettra de mettre en place des actions visant à améliorer, à corriger votre travail précédent.

Quelques astuces SEO

Si vous respectez les bonnes pratiques, les résultats devraient finir par se faire voir.

Pour booster ces résultats, voici quelques astuces SEO à mettre en place.

Concernant le contenu, publiez des articles régulièrement. Les articles trop “vieux” intéressent moins.

Écrivez de longs textes, minimum 350/400 mots, sachant que plus le contenu est long, plus il a des chances d’être bien positionné.

Ne vous positionnez pas sur des mots clés trop concurrentiels, surtout si vous êtes débutants.

Privilégiez le référencement au niveau local.

Bien évidemment, cet article n’est qu’une modeste ébauche loin de répondre à toutes les questions concernant le référencement naturel. De nombreuses sources sont disponibles pour approfondir le sujet.