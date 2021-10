Nous sommes entourés aujourd’hui de plus en plus de logiciels. En effet, que ce soit pour travailler, organiser notre vie, jouer notamment nous utilisons toute une série de logiciels différents. Quoi qu’il en soit, il existe différentes technologies ou techniques pour fabriquer ces logiciels de notre quotidien. Parmi les manières de faire il y a la technologie Java qui est un langage de programmation qui a un usage général.

Développer des logiciels en Java pour plus de simplicité

Réaliser des logiciels de développement en java est souvent la technique utilisée, car elle est relativement simple. En effet, tous les informaticiens pourront le dire c’est la technique de programmation qui est la plus simple à apprendre et donc dans un second temps à utiliser. Il n’est pas rare de voir des personnes qui utilisent Java après avoir étudié sur un ou plusieurs livres les rudiments de cette technologie qui fonctionne maintenant depuis de nombreuses années puisqu’elle est apparue pour la première fois en 1995.

Développer des logiciels dans de nombreux domaines différents

À l’inverse d’autres langages qui existent aujourd’hui en 2021, Java met à disposition de tous les développeurs une API très riche et très variée (il s’agit d’un ensemble de fonctions de programmations qui sont en fait des librairies de codes). De ce fait, il est possible de faire un très grand nombre de choses totalement différentes et encore une fois de manière relativement simple.

Le fait d’être totalement orienté objet permet à Java de créer et de développer des applications parfaitement bien structurées et modulables facilement.

De plus, Java est continuellement en évolution et donc s’améliore de manière très régulière. À chaque fois qu’apparait une évolution, il est aisé de constater une amélioration de la performance, mais aussi de la stabilité ce qui est toujours quelque chose de très apprécié par les utilisateurs.

Parmi les logiciels et applications qui ont été développés en Java, vous pourrez trouver par exemple : des applications qui vont vous permettre de faire de la paye, des applications pour réaliser des diagrammes dans le cadre de conduite de projets, mais aussi des tableaux blancs virtuels par exemple.

Il est donc tout à fait clair qu’il est possible de trouver un logiciel développé en Java dans un très grand nombre de domaines. C’est ce qui explique que nous utilisons logiciels et application en Java sans forcément le savoir.