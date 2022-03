Selon Emmanuel Macron, il suffirait de traverser la rue pour trouver du travail…encore faudrait-il y aller muni de son CV et d’une lettre de motivation. C’est bien beau de traverser la rue mais le recruteur qui nous attend patiemment en face ne peut pas se décider à nous engager en se fiant à notre démarche.

Mais pourquoi est-ce donc si important de rédiger un CV pour trouver un emploi ? Et comment faire pour écrire un bon CV ?

L’importance du CV

Lorsque vous recherchez un emploi, il vous paraît naturel de répondre à une annonce en y joignant votre curriculum-vitae. Ceci car il est évident que le recruteur ne pourra pas vous engager s’il ne vous connaît pas. Le CV est donc votre moyen de faire connaissance (à sens unique) avec votre potentiel futur employeur.

Partant de ce constat, il va de soi que l’on ne met rien au hasard dans un CV, il faut choisir avec soin les informations à y faire apparaître.

L’importance du CV réside dans le fait qu’il sera votre argument en votre absence. S’il intéresse le recruteur, vous pourrez décrocher un entretien, sinon, il faudra continuer à rechercher ailleurs.

Il est dit qu’un recruteur passe environ 30 secondes sur un CV. Autant dire qu’il doit rapidement tomber sur les informations les plus importantes et les plus convaincantes de votre curriculum.

Il faut savoir que la zone du CV la plus regardée pendant les 30 premières secondes est la partie haute du CV. Insérez donc vos arguments les plus solides en haut de page. Parmi vos arguments, pensez à rédiger un titre tel que l’appellation de l’emploi souhaité ou votre objectif à travers le CV en question. Le titre doit être accrocheur, clair, concis, comme ceux de Boost.

Votre CV doit être ordonné, et l’ordre dépend de plusieurs facteurs. Si vous êtes débutant, il est recommandé de suivre un certain ordonnancement dans la rédaction de votre CV, et un autre différent si vous êtes expérimentés. Selon l’offre à laquelle vous postulez, il est également recommandé d’organiser votre CV de telle ou telle manière.

L’idée est qu’il faut adapter son CV. Adapter l’agencement selon le niveau d’expérience : un débutant commencera par citer ses diplômes et formations avant de parler de ses expériences, et inversement pour une personne expérimentée. Adapter sa rédaction également selon le poste pour lequel vous postulez. L’employeur recherche un profil bien précis pour pourvoir son poste, évitez donc d’envoyer le même CV généraliste en réponse à toutes les offres, faites plutôt en sorte qu’il réponde spécifiquement à chaque offre, quitte à le modifier autant de fois qu’il le faudra.

Au niveau de la présentation, optez pour une présentation moderne mais classique, ne cherchez pas à être original à tout prix, au risque que cela soit perçu comme un manque de professionnalisme. Les CV originaux (comme on en voit défiler parfois sur LinkedIn) sont souvent bien perçus dans le domaine du marketing, de la communication, mais pas forcément ailleurs.

Quelques conseils techniques

Il y a également des règles d’usage à respecter afin que votre CV ne soit pas perçu comme négligé ou rédigé avec un manque de professionnalisme. Parmi celles-ci, le fait de ne pas dépasser une page, laisser des marges spacieuses, ne pas inclure trop d’images et de pictogrammes, utiliser quelques couleurs (titre, rubriques etc.), ne pas souligner de mots (préférer plutôt mettre en gras, sans exagération tout de même).

En bref

Prêter de l’attention à ces formalités enverra un message positif à l’employeur : que vous donnez de l’attention au poste car vous y avez consacré du temps en préparant un CV dans les règles de l’art.