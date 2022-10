Des hauts-parleurs classiques diffusent du son dans toutes les directions. Que vous soyez devant, à côté ou derrière le haut-parleur, vous entendrez ce qu’il émet. L’enceinte directionnelle quant à elle focalise son émission, elle ne diffuse que dans une zone spécifique, un périmètre délimité.

C’est en cela que c’est une innovation importante, de nombreuses applications en découlent.

A quoi sert une enceinte directionnelle ?

Une enceinte directionnelle sert à éviter la pollution sonore. Conçue pour ne diffuser que de manière unidirectionnelle, elle permet à une personne (ou groupe de personnes) d’écouter une bande sonore sans déranger ceux qui se situent à proximité.

L’enceinte isole l’auditeur, elle l’immerge dans un cocon acoustique, et préserve les autres de tout dérangement sonore

L’enceinte directionnelle à la maison

A la maison, vous pouvez décider d’écouter un podcast sans déranger personne en mettant un casque ou des écouteurs. Mais le souci avec les écouteurs c’est que vous vous coupez du monde, vous n’entendez plus rien (ou presque) hormis le son diffusé dans le casque. L’enceinte quant à elle permet de profiter du podcast, seul, sans en imposer l’écoute aux autres, mais tout en continuant d’entendre ce qui se passe autour de vous.

L’enceinte directionnelle au travail

Au bureau, dans un open space, un co-working, il n’est pas évident de travailler dans le calme. Avec l’enceinte directionnelle, chacun peut diffuser du son pour lui seul, à son poste, sans déranger personne. Vous pouvez par exemple discuter avec des clients en mode haut parleur mais vous seul entendrez vos interlocuteurs.

L’enceinte et le commerce

Dans le domaine du commerce et plus largement du marketing et de la communication, l’enceinte unidirectionnelle est une avancée majeure.

Les professionnels peuvent personnaliser chaque rayon, avec des annonces spécifiques.

Ils peuvent mettre en valeur leurs affiches avec des messages sonores individualisés. Même si le panneau publicitaire est éloigné, les clients peuvent entendre la diffusion clairement en se plaçant au bon endroit pour écouter l’annonce.

Avec un capteur de présence, le son se déclenche automatiquement et cela crée un effet de surprise pour le client.

Ce n’était là que quelques exemples des applications possibles qu’offre l’enceinte directionnelle. En réalité, chaque utilisateur apporte sa pierre à l’édifice en innovant dans la manière de l’utiliser.