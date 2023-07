Ouvrir sa franchise donne la possibilité de devenir son propre patron en lançant son entreprise. Un projet mené avec soin permet aux entrepreneurs de profiter de la notoriété d’un réseau de franchise, de bénéficier d’une bonne rentabilité, mais aussi de réduire les risques d’exploitation. Dans la suite, découvrons quelles sont les conditions pour ouvrir une franchise.

Faire le point sur sa situation personnelle

Être à la tête de sa propre entreprise nécessite de consacrer beaucoup de temps pour préparer son projet et gérer son activité. Cela nécessite un investissement de soi pour monter son business plan, trouver tous les financements, réaliser des démarches administratives, etc. Et une fois son projet sur orbite, il faudra se charger de la communication, de la comptabilité, suivre les performances de l’entreprise, etc. Alors, avant d’aller plus loin, prenez un temps de réflexion afin de déterminer si vous êtes réellement prêt à ouvrir sa franchise. Au besoin, obtenez plus d’informations sur Franchise directe.

Trouver les financements pour ouvrir sa franchise

Pour devenir franchisé, vous devez payer un droit d’entrée à votre réseau de franchise. Le montant à débourser varie de quelques milliers d’euros au million d’euros… Alors, comment trouver les financements pour lancer son entreprise en franchise ? Les fonds propres, le prêt bancaire, les subventions de l’Etat, le financement participatif, etc., sont autant de solutions que l’on peut utiliser pour financer son projet. Outre le droit d’entrée, les fonds levés serviront à payer la location des locaux professionnels, le marketing et la publicité, l’assistance administrative et juridique, etc.

Trouver un réseau de franchise conforme à sa vision

Après avoir fait le point sur l’état de vos finances, vous serez mieux disposé à choisir votre franchiseur. Aujourd’hui, on retrouve les franchises dans tous les secteurs d’activité, de la restauration en passant par l’hôtellerie, le transport ou encore les services à la personne. Pour choisir le vôtre, vous pouvez vous appuyer sur plusieurs critères :

Le secteur d’activité de la franchise ;

La réputation de la franchise ;

Les performances financières du réseau de franchise ;

La rentabilité de la franchise ;

La notoriété de la franchise ;

Le montant du droit d’entrée en franchise ;

Etc.

Pour réussir votre investissement, il est vivement conseillé de s’informer sur la franchise qui vous intéresse. Il est également nécessaire de mener une étude de marché afin de déterminer si votre entreprise sera viable et capable de générer des revenus.

Signer son contrat de franchise pour démarrer vos activités

Avant de signer votre contrat de franchise, il est judicieux de bien choisir le statut juridique de votre entreprise (ex. SARL). Ensuite, pour ne pas signer un contrat aux clauses abusives, il convient de faire appel à un avocat. En plus de vous assister, il se chargera de négocier les meilleurs termes pour vous. Le contrat de franchise détermine la durée d’exploitation de la marque, les obligations des deux parties, le montant des royalties (redevances), les clauses de non-concurrence, les clauses de restriction territoriale, etc. Ce n’est qu’après avoir apposé votre signature sur ce contrat, vous pourrez commencer à exploiter de votre activité. Au préalable, vous recevrez l’assistance de votre réseau de franchise au travers de différentes formations.