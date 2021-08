Le marché de l’offre et de la demande exige de plus en plus des formations dans les domaines porteurs d’emploi. L’un des secteurs les plus dynamiques du moment est bien celui de la téléphonie où sont recherchées généralement les compétences pluridisciplinaires. Dans cette perspective, il apparaît plus logique de s’orienter vers une formation pouvant conduire à un métier de téléphonie dont la demande est constamment forte. Alors, quelles sont les formations les plus en vue sur le marché de la téléphonie ? Découvrez-les ici !

Installateur et réparateur en télécoms, un métier aux compétences multiples

La formation d’installateur et réparateur en télécoms prépare les professionnels à exercer beaucoup plus dans les secteurs de la téléphonie. C’est une formation qui englobe deux thématiques, à savoir la réparation et l’installation. Ici, le volet installation est la matière principale de cette formation. Pour ce qui concerne la réparation, elle n’est qu’une partie accessoire qui achève le travail de l’installateur. La compétence ici n’est pas seulement limitée aux installations et réparations classiques. Elle s’étend aussi aux interventions sur les téléphonies mobiles, notamment les smartphones. À juste titre, les formation en réparation de téléphone et de tablette sont assez accessibles aujourd’hui.

Il existe deux profils d’installateur, à savoir l’installateur de matériels et l’installateur de lignes. Le premier s’intéresse à la mise en place des réseaux et connexion dans les bureaux et immeubles. Son intervention va aussi de l’entretien à la réparation de routeurs, modems et autres équipements utilisés dans l’établissement de la connexion. Quant au second, il s’occupe de l’entretien des poteaux téléphoniques et des terminaux extérieurs en cas de panne. Sa formation le prépare également à intervenir lorsqu’il s’agit de poser de nouveaux câbles.

Ingénieur en télécoms, une formation aux responsabilités étendues

La formation d’ingénieur en télécom couvre une période de cinq ans après l’obtention du baccalauréat. Elle donne les compétences nécessaires à l’impétrant pour agir en spécialiste afin de donner les consignes techniques les plus étudiées. L’ingénieur en télécoms est donc le garant de la bonne exécution des tâches opérationnelles confiées aux techniciens. Il est chargé d’une multiplicité de missions variées.

Il est à préciser que la nature de ses missions dépend de la structure à laquelle il est rattaché. Il peut s’agir d’une entreprise de téléphonie mobile, d’un service d’étude, d’une unité de production en télécom et bien d’autres. C’est l’ingénieur en télécom qui est chargé de la circulation de l’information entre les départements internes d’une entreprise. Il en est de même pour les services externes de la société. C’est lui qui supervise la maintenance et l’évolution du système de réseau mis en place.

Administrateur de base de données, une formation aux capacités informatiques pointues

Le contenu de cette formation consiste à apprendre à gérer les bases de données d’une entreprise. En exemple, on peut citer les adresses clients, les statistiques, les résultats des enquêtes de satisfaction, etc. La responsabilité de l’administrateur est de garantir la bonne gestion, c’est-à-dire le bon fonctionnement de ces gros volumes de base de données de l’entreprise. Il est au sein de l’entreprise une référence à consulter pour le choix et le management de certains progiciels. Il est en charge constante de la maintenance de ceux-ci, leur fiabilité et leur sécurité. Il a pour mission également de veiller à la performance des différentes plateformes de l’entreprise.

Opérateur téléphonique, un exercice aux enjeux relationnels

Cette formation englobe les notions de communication et du marketing. L’opérateur téléphonique est encore connu sous le nom de téléopérateur, de téléconseiller ou d’opérateur de centre d’appels. Les missions de métier sont plus ou moins voisines de celles du représentant du service à la clientèle. L’opérateur téléphonique répond aux appels téléphoniques des clients et les assiste dans leurs inquiétudes. Il est tenu d’apporter une solution claire et précise aux clients. Cette formation donne à l’exerçant du métier la capacité émotionnelle de surpasser les provocations des clients en colère contre une prestation quelconque de l’entreprise.

Enfin, le secteur de la téléphonie est un marché ouvert où la liste des formations, donc des métiers n’est pas exhaustive.