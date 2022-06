Lyon est une ville agréable, dynamique et qui bénéficie d’une bonne localisation.

Cette ville du sud-est de la France n’est pas loin de la montagne, et est arrosée par la Saône et le Rhône. C’est la troisième ville de France, après Marseille et Paris.

À moins de 2 heures de la capitale en TGV, ou à 1 h 30 de Marseille, Lyon est très bien desservie en termes de transports et de routes.

Lyon est une ville jeune où il fait bon vivre pour tout le monde, et d’ailleurs, grâce à des applications tel que Hoodmaps.com, vous pouvez consulter les lieux les mieux adaptés à Lyon en fonction de votre profil (touriste, étudiant, famille, etc.).

Lyon compte actuellement 155 000 étudiants et attend une croissance de 15 à 25 % d’ici à 2030 . Nous pouvons également compter 13 écoles d’ingénieur.

Préparez le diplôme supérieur de comptabilité et de gestion dans une prépa

Depuis de nombreuses années, l’alternance a pris de l’importance en France. L’avantage est de professionnaliser les jeunes et acquérir des compétences que d’autres n’auront pas de base.

La préparation au DSCG peut se faire de différentes modalités, et pour vous inscrire au DSCG en alternance à Lyon, faites-le directement via internet.

Des préparations intensives au DSCG sont proposées par les écoles quelques semaines avant les examens, mais aussi en formations continues.

Lors de ses études, l’étudiant en DSCG retrouvera les différentes matières principales : contrôle de gestion, finance, comptabilité et fiscalité, du droit et évidemment l’anglais des affaires.

Le DSCG est un diplôme de niveau Master, il est proposé en alternances dans de nombreuses écoles. Le DSCG permet aussi de profiter d’une première expérience professionnelle.

L’étudiant signe en effet un contrat d’apprentissage ou un contrat de professionnalisation avec une entreprise ou un cabinet d’expertise comptable.

Le salaire est calculé en pourcentage du SMIC et il n’est pas nécessaire de trouver un autre job étudiant.

Au cours de son contrat en alternance, l’étudiant pourra effectuer de nombreuses tâches. Ces tâches peuvent évoluer au fur et à mesure du temps.

L’organisation sera le point d’honneur d’un étudiant préparant ce diplôme en alternance, car il doit mener de front l’apprentissage de ses études et le travail attendu dans l’entreprise ou le cabinet.

La préparation du diplôme en prépa à la sortie du BAC est le meilleur choix pour l’étudiant afin de faciliter son entrée dans les études supérieures et lui ouvrir les opportunités pour le choix des spécialités faites en 3e année d’études dans les écoles.

Faites un MBA IT business manager dans une grande école

Le MBA est une formation courte et intensive, mais qui permet d’acquérir une expertise dans différents domaines. Cela permet d’avoir une vision à 360° de l’univers du digital.

Les étudiants travaillent en projet parfois avec les autres étudiants en Master.

En l’occurrence, ils travaillent en concert avec les masters DATA et les masters marketing, ce qui leur permet de manager et de se positionner en tant que chef de projet par exemple.

Ils vont avoir une bonne connaissance des sujets sans en être fondamentalement spécialistes. Même si le début n’est pas facile, la formation proposée dans une grande école permettra à l’étudiant de segmenter les différents leviers du digital.

Le MBA est une formation particulièrement formatrice, et compte un niveau plus élevé, tant sur le plan professionnel que sur le plan académique.

Voici quelques conseils que vous devrez appliquer avant d’intégrer un MBA :

choisissez correctement votre école, ce sera la marque qui apparaîtra sur votre CV,

intégrez le réseau de l’école : l’école est-elle reconnue ? Quelle est sa proximité avec les entreprises ? Comment est-elle considérée par les entreprises ?

la spécialisation : quelle est la meilleure formation pour vous, et quel est son niveau de professionnalisation ? Il vous faudra également étudier sa capacité à offrir le rythme en alternance, si cela est intéressant ou non pour votre bien-être au travail et dans l’entreprise ou le cabinet que vous intégrerez,

déplacez-vous dans les établissements afin de vous imprégner et de juger par vous-même si le lieu et l’ambiance de l’école vous conviennent.

Ces démarches sont quasi obligatoires.

S’orienter vers les métiers techniques via une école d’ingénieurs



En intégrant une école d’ingénieurs, vous vous formez au métier du futur. Difficile alors de s’ennuyer au vu des différents métiers et évolutions qui vous sont proposés pour votre avenir.

Il est important de spécifier que les écoles d’ingénieurs sont ouvertes à tous et toutes, les métiers techniques ne concernent plus que les hommes, les femmes sont également concernées. Nous notons qu’en 2018, 30 % des ingénieurs de moins de 30 ans étaient des femmes.

Le choix des spécialités vous est également possible, vous devrez choisir par exemple entre la SI (science de l’ingénieur) et le NSI (numérique et sciences informatiques).

L’école d’ingénieurs s’intègre à différents niveaux : en réalité, il existe différentes voies pour intégrer une école d’ingénieurs.

Vous pouvez l’intégrer directement après le BAC, mais aussi à l’issue d’un BTS, DUT ou après une prépa. L’option la plus sereine serait d’intégrer une prépa, intégrée à l’école durant 2 ans, puis finir le cycle ingénieur pendant 3 ans.

Les écoles d’ingénieurs peuvent vous permettre de vous orienter sur un cursus à l’international, il y a des écoles qui proposent des cursus à l’étranger (vous pouvez choisir de passer un semestre entier à l’étranger via l’école.) et il y a des écoles qui proposent même de doubles diplômes.

Le choix des écoles est divers et varié.



Les sciences de l’ingénierie sont un domaine d’excellence de l’enseignement supérieur français. Elles permettent aujourd’hui à plus de 800 000 ingénieurs de travailler dans des domaines aussi variés que le génie civil, l’informatique, l’aéronautique, l’agronomie, l’électronique, les transports, la santé, l’énergie, l’intelligence artificielle ou la défense.



La ville de Lyon offre des opportunités professionnelles considérables. Son attractivité et sa vie étudiante bien développée en sont ses principaux points forts.¨C11CDes formations d’excellences dans différents génies y sont implantées depuis de nombreuses années. N’importe quel étudiant rêverait d’y poser ses valises !