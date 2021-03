Dans notre société actuelle, la communication quotidienne ne cesse d’évoluer et surtout de se dématérialiser. En effet, les courriers informatiques classiques en papier laissent de plus en plus la place à l’utilisation de messageries instantanées, mais également à une utilisation toujours plus grande de l’email.

Aujourd’hui de très nombreuses boites mails existent et peuvent être utilisées quotidiennement sur le web. La plupart d’entre nous avons d’ailleurs plusieurs adresses de mails sur différentes boites. Nous avons souvent une ou plusieurs adresses de mails professionnelles, mais également et surtout plusieurs adresses personnelles.

De nouveaux service apparaissent également et proposent un email jetable sur une adresse temporaire qui peut être utilisée quelques minutes seulement.

Comment choisir sa boite mail en 2021 ?

Il existe d’innombrables possibilités de choisir une adresse mail en 2021, avec des services français ou des services étrangers.

Généralement la création d’une adresse mail s’accompagne d’une espace de stockage qui permet, comme son nom l’indique, de stocker des documents divers, d’héberger des photos ou même des vidéos en fonction de l’espace offert. Ce point peut d’ailleurs être une des raisons pour laquelle le choix se porte sur telle ou telle boite mail.

Généralement quelques services annexes comme un service d’agendas peuvent être fournis avec la boite mail.

Il n’est pas impossible de penser que progressivement d’autres services seront annexés aux futures boites mails.

Il est déjà dans un premier temps possible d’utiliser à titre personnel, l’adresse qui vous est fournie par votre fournisseur d’internet, quel que soit celui-ci. Ces boites mails sont payées dans l’abonnement donc ce peut être une bonne chose de les utiliser. Ceci d’autant plus qu’elles fonctionnent parfaitement bien. Le seul problème est lorsque vous changez d’opérateur.

Certaines boites mails sont accolées à une page d’accueil pleine d’actualité comme Yahoo. Pour accéder à vos mails, vous passerez forcément par toute une série d’actualités. Ce peut être intéressant comme ce peut vous faire perdre du temps et vous distraire plus que de raisonnable.

De très nombreuses personnes ont une ou plusieurs adresses Gmail. Pour les fans de Google, cela permet d’accéder comme nous l’avons vu plus haut, à un espace de stockage intéressant et notamment à Google photo qui stocke encore gratuitement aujourd’hui l’ensemble de vos photos. Vous aurez aussi accès à un calendrier et à un service de visio conférence très en vogue depuis le début de la crise sanitaire. De plus, les adresses Gmail permettent souvent de se connecter plus facilement à un certain nombre de services sans avoir à réaliser toute une série de formalités parfois pénible et très chronophage.

Il existe d’autres possibilités. Si vous êtes fan d’Apple, vous pouvez créer une adresse icloud; si vous préférez microsoft une adresse outlook qui offrent aussi toute une série de services en plus.

Globalement même si elles ont toutes leurs petites particularités, les adresses et les boites mails fonctionnent de manière similaire et très efficace en 2021.

Le mieux et le plus prudent est sans doute de posséder plusieurs adresses et de consacrer chacune à chaque domaine de votre propre vie. Si vous avez des activités professionnelles accessoires, rien ne vous empêche de créer une adresse pour cette activité. De même vous pouvez créer une adresse pour votre couple ou pour votre famille.

L’essentiel est toujours de bien se souvenir des différentes adresses et surtout de créer des mots de passe de messagerie différents pour chacune d’entre elles. Dans l’idéal, pensez à les changer de manière régulière, via un gestionnaire de mots de passe par exemple.. C’est de cette manière que vous protégerez le mieux et le plus efficacement l’ensemble de vos données personnelles.

Qu’est-ce qu’un e-mail jetable ?

Un e mail jetable est en fait une fonctionnalité qui rend possible l’option de recevoir des messages, des mails sur une adresse qui est uniquement temporaire. Celle-ci s’autodétruit après un temps préalablement programmé.

L’objectif de ce service est de créer une boite aux lettres temporaire et ainsi de se protéger de manière très efficace contre toutes les escroqueries (de plus en plus nombreuses sur le web). Cela permet aussi d’éviter de recevoir des spams sur les boites de mails personnelles.

L’avantage d’utiliser un mail jetable temporaire se situe surtout lorsque l’on souhaite s’inscrire sur des forums, sur les réseaux sociaux ou certains sites Internet auxquels on ne fait pas forcément confiance; donner une adresse temporaire permet d’éviter de donner son adresse mail personnelle et ainsi de se protéger de toutes les propositions que l’on reçoit à longueur de journée. Cela permet par exemple de recevoir des Ebooks contre une adresse mail, sans avoir derrière à être relancé à de multiples reprises pour acheter tel ou tel service, telle ou telle formation par exemple.

Une adresse mail temporaire permet, enfin, de garder de la confidentialité. En fonction du service, la durée de vie d’une adresse mail peut être de 10 minutes ou se prolonger selon la durée souhaitée.