L’anonymat est devenu un véritable enjeu pour l’internaute en 2023. Pouvoir surfer sur internet sans afficher ostensiblement son adresse IP revêt une toute autre importance lorsqu’on se rend compte de tous les désagréments et risques auxquels cela nous expose.

Dans cet article, nous vous présentons 3 VPN entièrement gratuits, adaptés au système d’exploitation Mac.

Les Mac ont-ils besoin d’un VPN ?

Apple communique beaucoup autour de la sécurité de son système d’exploitation. Même s’il est vrai que les Mac intègrent un système très sécurisé, comparé à Windows, cela ne signifie pas qu’il soit hors de portée de tout risque. Les pirates évoluent, les virus aussi. Et il ne faut pas oublier qu’au-delà de garantir une certaine sécurité à l’utilisateur, le VPN a aussi pour objectif de lui accorder de l’anonymat.

3 VPN gratuits pour Mac

ProtonVPN

Basé en Suisse, ProtonVPN propose plusieurs offres, dont une gratuite. Transparent, il ne conserve pas les données des utilisateurs tout en leur assurant une bonne sécurité et de la confidentialité.

Design sobre et ergonomique, l’application est très facile à utiliser. Aucune limite de données mensuelles contrairement à beaucoup de VPN gratuits.

Atlas VPN

Créé en 2020 et récemment rachetée par Nord Security (NordVPN), Atlas VPN est un des meilleurs choix pour Mac. Le VPN ne conserve pas les logs des utilisateurs. Il offre une navigation sécurisée avec un débit assez rapide.

L’application quant à elle est simple à utiliser et fonctionne aussi pour Windows, Android, etc.

Windscribe

Son point fort est qu’il offre un nombre élevé de serveurs par rapport aux autres VPN gratuits (10 pays au choix). Le fournisseur ne recueille pas non plus les données des utilisateurs.

Le logiciel se télécharge facilement sur Mac et est facile à prendre en main.

Besoin d’un VPN pour Mac plus performant ? Essayez NordVPN, PureVPN ou Cyberghost VPN

Si vous avez besoin d’un VPN pour Mac qui soit plus performant, offrant plus de fonctionnalités, et un meilleur rapport protection/débit connexion, il vous faudra passer par des VPN payants. Étant donné qu’ils offrent en général une période d’essai gratuite, profitez-en pour essayer les versions payantes chez NordVPN, PureVPN et Cyberghost VPN