Comment faire son choix parmi les Headless CMS du marché ?

Ces CMS « sans tête » gagnent du terrain et offrent des avantages en propulsant le contenu par API sur les différents supports (Web, applications mobiles ou écrans digitaux connectés). Plusieurs éditeurs existent sur le marché, mais comment faire le bon choix du CMS Headless pour votre entreprise ?!

Un Headless CMS c’est quoi ?

C’est un système de gestion de contenu (CMS – Content Management System) ou le backend est séparé du frontend. Le contenu est publié par API sur les différents supports.

Quels sont ses avantages ?

cette architecture présente des avantages sur la gestion du contenu peu importe les placements ou il sera diffusé (site web, applications mobiles ou écrans connectés à Internet).

Pour résumer : cette architecture présente des avantages sur la gestion du contenu peu importe les placements ou il sera diffusé (site web, applications mobiles ou écrans connectés à Internet).

En séparant le backend de la (ou des) interfaces frontend il existe également des avantages en fiabilité et les plateformes utilisant cette architecture demandent peu de maintenance en comparaison avec les CMS traditionnels.

Il existe plusieurs types de Headless CMS :

Les headless CMS Open Source, comme par exemple : Directus et Strapi.

Les headless CMS Propriétaires, comme par exemple : Contentful et GraphCMS.

Les headless CMS pour le e-commerce, comme par exemple Sylius (framework e-commerce open source développée à partir du framework Symfony) ou Shopify (propriétaire) qui propose également une architecture Headless.

Il faut commencer par définir vos objectifs et vos attentes. Souhaitez-vous être propriétaire de votre solution ou l’utiliser en tant que SaaS ?

Ensuite, il est préférable d’élaborer un cahier des charges en détaillant ses attentes en fonctionnalités.

Ainsi vous pouvez vous faire accompagner par un spécialiste en Headless CMS ou choisir parmi les Headess CMS du marché qui correspond le plus à vos besoins.

L’architecture du Headless CMS est-elle toujours adaptée ?

Le développement d’un projet avec une approche Headless demande des connaissances techniques précises aussi bien en développement backend et frontend.

À l’agence digitale Web Vision 360, une équipe composée de plusieurs personnes intervient sur un projet en Headless CMS : Un chef de projet, un webdesigner, un développeur backend et au moins un développeur frontend (plusieurs s’il faut développeur une version web et une version mobile avec une application).

Il est tout à fait possible d’utiliser cette technologie pour créer un simple site web avec blog et un formulaire de contact, mais la technologie Headless CMS prend tout son sens lorsque vous souhaitez plus de fonctionnalités. Par exemple : mettre en place une stratégie de contenu multicanale ou si vous souhaitez créer un site vitrine avec un blog et un espace client dédié avec des fonctionnalités spécifiques pour vos utilisateurs. Votre back-office peut vous permettre de traiter beaucoup de données pour différents types d’utilisateurs et envoyer du contenu sur votre site web, des TV connectées dans vos points de vente et votre application mobile – dans ce cas un Headless CMS serait beaucoup plus adapté. Découvrez également notre article sur le CMS Hubspot.

Pour conclure

Un projet web avec un Headless CMS demande une approche structurée et technique.