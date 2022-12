Si vous êtes français ou belge, vivant à la frontière luxembourgeoise, alors vous vous posez sûrement la question du forfait mobile. Souscrire un forfait au Luxembourg, est-ce utile ? Difficile en effet de prendre la décision, d’autant plus si vous passez de longues périodes au Grand-Duché.

Travailleur, homme d’affaires, commerçant, beaucoup de profils français ou belges se rendent régulièrement dans ce petit pays et leur forfait mobile n’est pas toujours le plus adapté.

Faisons un petit tour d’horizon des boutiques téléphoniques luxembourgeoises afin de prendre connaissance de leurs forfaits mobiles.

Garder son abonnement frontalier ou prendre un forfait luxembourgeois ?

Quand vous êtes frontalier du Luxembourg, belge, français ou allemand, et que vous vous y rendez régulièrement, vous avez tendance à conserver le numéro de votre pays, du moins au départ. Pourtant, au bout d’un moment, certains font le choix de prendre un forfait au Grand-Duché. Pourquoi ?

Les raisons sont plutôt simples. Premièrement, en tant que professionnel, contacter vos prospects, vos collaborateurs via un numéro étranger n’inspire guère confiance. Les gens sont toujours plus rassurés face à un numéro local. Ensuite, en cas de recherche de logement, vous aurez plus de chances de décrocher une visite avec un numéro luxembourgeois qu’avec un index téléphonique étranger. Enfin, pour ceux d’entre vous qui s’y rendent pour chercher un emploi, afficher “+352” lors de vos candidatures vous donnera sûrement un net avantage sur vos concurrents frontaliers.

Quel forfait choisir au Luxembourg ?

Les boutiques de téléphones mobiles au Luxembourg proposent plusieurs offres d’abonnement. Les prix sont disparates, les forfaits peuvent aller de 10 jusqu’à 100 euros mensuels.

Les forfaits les moins chers

Au Grand-Duché, vous pourrez trouver des forfaits mobiles à 0 €. Vous disposez d’une carte SIM avec un numéro luxembourgeois, vous pouvez recevoir des appels gratuitement depuis l’Europe et vous payez vos factures selon vos appels et vos consommations de données mobiles. Si vous vous contentez seulement de recevoir des appels, vous n’aurez rien à payer à la fin du mois.

Cette carte SIM couplée avec un forfait international pris dans votre pays d’origine peut être une bonne option.

Il existe également des forfaits mobiles à moins de 10 € par mois. Les appels et les données mobiles sont limités et le dépassement est facturé. Ils proposent en général 1h30 min d’appel et 1 GB de données mobiles.

Un forfait adapté

Si les forfaits peu chers ne conviennent pas à votre consommation, vous pouvez vous orienter vers des offres plus adaptées à vos besoins.

A partir de 20 € vous pouvez bénéficier d’appels illimités au Luxembourg, en Europe et aux Etats-Unis, ainsi que de 50 GB de connexion internet.

Certains fournisseurs proposent des forfaits data illimité au Luxembourg pour 50 € mensuels.

En bref, selon vos besoins, le temps que vous passez sur place, il existe plusieurs solutions pouvant vous convenir. Des offres adaptées à la consommation de données mobiles, d’autres axées sur les appels nationaux et internationaux. D’autres enfin destinés à rester joignable et recevoir des appels. Prenez le temps de bien comparer avant de faire votre choix.