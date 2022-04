En tant qu’entreprise, promouvoir sa marque est primordial afin de pouvoir gagner en notoriété et attirer de nouveaux clients. C’est d’ailleurs l’un des principaux avantages de la mise en place d’un site vitrine. Accroître sa visibilité en profitant du trafic internet du World Wide Web sans être limité, voilà tout ce que promet la création d’un site vitrine.

Toute société désireuse de développer son entreprise devrait posséder ce qui est comparable à une carte de visite du net. Faire connaître sa marque ou ses services via un site corporate en les mettant en valeur, contribuera grandement à la réussite de celle-ci. Par ce moyen, il vous sera possible de présenter le storytelling de votre société, et d’ainsi mettre en avant votre histoire, vos valeurs et vos grandes ambitions.

Mais alors, quel est le prix d’un site vitrine ? Quels sont ses aspects et ses avantages ? Comment procéder pour la création d’un site corporate ? Quel est le prix des prestataires ? Et quels sont les coûts supplémentaires à prévoir ? Dans cet article, nous tenterons de répondre à ces questions et de vous faire découvrir tout ce que vous devez savoir sur les sites vitrines et leurs tarifs.

Description du site vitrine

– Qu’est-ce qu’un site vitrine ?

Étant donné qu’il existe plusieurs types de site internet, il est essentiel de savoir ce que représente un site web vitrine sur le marché, afin de pouvoir comprendre ce qui le différencie des autres sites. Tout d’abord, il faut savoir que le rôle d’un site vitrine sera de présenter votre activité, notamment :

Les produits de la marque,

Les services proposés,

Les offres de votre entreprise.

Il n’y aura donc pas de possibilité d’achat en ligne, car ce n’est pas le but de cet outil. Les sites vitrines permettent plutôt aux entreprises de pouvoir être présentes sur internet, de donner des renseignements sur leurs activités et de mettre en valeur leur marque sans pour autant qu’il n’y ait de vente directe, contrairement au site e-commerce qui a pour objectif la vente en ligne. Ainsi, on peut définir le site corporate comme étant un site catalogue.

– Quelles différences avec les autres sites internet ?

Comme il existe énormément de types de site internet, pour pouvoir bien comprendre le rôle du site vitrine, voyons ensemble une liste de sites web ainsi que leurs caractéristiques :

Le site vitrine : ce type de site est le plus simple qui soit. Il vient présenter une entreprise (produits, services, activités, photos, coordonnées…) et lui donne une présence sur le net.

Le site e-commerce : il permet de pouvoir effectuer des transactions commerciales (ventes, achats) via un système sécurisé. C’est donc un site marchand.

Le mini-site : ce genre de site est éphémère, il a pour but de présenter un événement particulier (jeux, concours…). Il est utilisé comme élément marketing viral.

Le site web-app : ce genre de site est une application web permettant de réaliser des tâches propres à son activité. Il peut servir à rassembler des individus afin qu’ils puissent interagir entre eux que cela soit privé ou public à l’exemple des réseaux sociaux.

Le site institutionnel : son rôle est de permettre aux organismes publics de pouvoir communiquer à grande échelle dans le but d’améliorer leur e-reputation via une stratégie RSE (Responsabilité Sociétale et Environnementale).

Le site intranet : il offre la possibilité à un groupe d’individus d’échanger et de travailler ensemble. Pour pouvoir l’utiliser, il faut être muni d’identifiants. Il est très utilisé par les entreprises.

Le blog : il permet aux particuliers de partager leurs expériences, leurs passions ou même sur l’actualité via des pages rédigées. Ce type de site est très utile pour le référencement SEO grâce à son contenu périodique qui peut générer des backlinks.

– Quels sont les avantages du site catalogue ?

Maintenant que vous savez à quoi correspond et à quoi sert un site web vitrine, vous vous demandez sûrement quels avantages peut-on tirer de sa création ? Étant donné que le site corporate sert de présentation, il a donc pour bénéfices :

De faire augmenter la visibilité de l’entreprise sur le net,

De faire gagner de nouveau prospect,

Il est moins coûteux à réaliser qu’un site marchand et parfois même qu’une campagne marketing,

Il renforce l’image de l’entreprise en la mettant en valeur,

Il permet de pouvoir fidéliser les clients avec les nouveautés proposées par l’entreprise,

La présence d’une entreprise sur le web permet de rassurer sa clientèle,

Le site est accessible à toutes heures,

Il peut être accessible via un smartphone ou une tablette.

Tout savoir sur les tarifs d’un site vitrine corporate

– Le prix d’un site vitrine en fonction de son type

1- Le One-page

Sachez que le prix d’un site va varier en fonction de sa complexité et du temps de conception. Concernant le site one-page qui est donc composé d’une page seulement, le prix de sa réalisation via WordPress (qui est le CMS le plus utilisé) est estimé entre 500 et 3000 € en fonction de la difficulté de création.

À noter que les tarifs vont être nettement plus élevés si vous avez recours au » from scratch » c’est-à -dire que les sites web sont codés à la main sans CMS comme celui de WordPress. Étant donné que le codage est plus complexe et laborieux, les prix seront plus onéreux, prévoyez un budget d’au minimum 2000 €.

2- Le multipage

Le multipage comme son nom l’indique est un ensemble de plusieurs pages. Ces dernières peuvent être :

Une page d’accueil,

Page de présentation d’entreprise,

Page de présentation de produits,

Un Blog.

Pour la création de votre site web multipage il faudra prévoir un budget allant de 500 à 20 000 € selon le prestataire et la complexité de réalisation.

3- Le Landing page

Le landing page est une page de renvoi spécialement conçue pour inciter le prospect à passer à l’action. La page peut donc renvoyer à un téléchargement, un abonnement ou encore un achat. À noter que pour que l’acte puisse se faire, la page web doit correspondre à certains critères.

À présent, pour ce qui est du tarif du landing page il va encore une fois différer en fonction de si vous possédiez déjà un site internet ou non. L’entreprise possédant son site déboursera environ 500 € alors que celle qui n’en a pas devra payer en moyenne jusqu’à 1500 €. Bien entendu, cette fourchette de prix peut varier selon le prestataire utilisé (freelance, agence web…).

4- Création via WordPress

Sachez que les tarifs de la création d’un site web corporate par le CMS open source WordPress qui est le plus connu se situent entre 3 000 et 6 000 €. Par ailleurs, le coût augmentera en fonction des options et fonctionnalités que vous souhaiterez ajouter au site. Avec WordPress il est possible de personnaliser son site via des extensions.

– Les tarifs selon les prestataires

1- Avec une agence web

Vous l’aurez compris, le coût de la création d’un site va changer en fonction de différents facteurs. Parmi ces facteurs, le prestataire utilisé. Si vous comptez élaborer votre projet via une agence web professionnelle qui représente l’un des moyens le plus coûteux, il faudra vous attendre à payer des frais de maintenances générales et d’autres coûts supplémentaires pour les modifications. À noter que les agences déduisent leur tarif en fonction de la durée de travail effectuée.

Si votre site comporte quelques pages, comptez un prix qui avoisinera les 1 000 et 8 000 €. Cependant, si votre projet est plus complexe, le coût augmentera en conséquence et peut atteindre des sommes astronomiques. Cependant, l’avantage de ce type d’agence est qu’elle vous permettra d’obtenir un site fait sur-mesure et de qualité.

2- via un freelance

Si vous faites appel à un prestataire freelance, le coût du site corporate vous reviendra probablement moins cher. Ce dernier vous fera payer en fonction du temps de travail passé dessus et vous offrira un devis sur-mesure. En terme de prix le minimum sera de 100 € et cela peut augmenter jusqu’à 50 000 € en fonction de votre projet.

3- sites clé en main et websites builders

Il existe un moyen qui est de recourir à un service de site clé en main. Avec cette option vous pourrez confier votre projet à un professionnel et payer en abonnement mensuel, soit entre 40 à 100 € environ voir moins selon les offres. Quant à l’utilisation de websites builders, le coût à l’année peut approximativement revenir à 350 € selon l’outil utilisé. Ces solutions semblent être les plus abordables, mais attention, il ne faudra pas s’attendre à pouvoir bénéficier d’un site totalement personnalisé et fait sur-mesure.

– Les coûts supplémentaires

Outre la création du site, vous allez devoir prévoir d’autres frais supplémentaire tels que :

Le nom de domaine : prévoir entre 5 et 50 € environ à l’année.

Prix de l'hébergement : prévoir en moyenne entre 2 et 500 € par mois.

La maintenance : qui va varier selon le type de maintenance entre 10 à 100 €.

Le SEO : selon le travail à effectuer prévoir entre 500 et 10 000 € par mois environ.

En somme, le prix d’un site vitrine ne peut être défini de manière fixe. Il va différer selon les projets et l’ampleur du travail à effectuer, sans compter les coûts supplémentaires et les différents prestataires. Le tarif d’un site peut-être onéreux, mais c’est un investissement nécessaire pour la réussite d’une entreprise.

Vidéo : À quoi doit-on s’attendre pour un site WordPress à 1500€ ?