our un nettoyage rapide et facile, optez pour un aspirateur sans fil Dyson. En effet, la marque est célèbre pour ses modèles d’aspirateurs de qualité, faciles à utiliser et dont l’efficacité est indiscutable depuis des années. Cependant, il est parfois difficile de faire un choix face à la multitude de modèles disponibles sur le marché. Pour vous aider à trouver le meilleur aspirateur Dyson, nous avons rassemblé dans cet article les meilleurs modèles et leurs caractéristiques.

Pourquoi acheter un aspirateur Dyson ?

Les aspirateurs Dyson sont faits pour vous si vous recherchez un aspirateur au design moderne, doté des dernières technologies en matière d’aspiration, de confort, de maniabilité et de durabilité. Ils se placent au sommet du marché, avec des produits de haute qualité et durables, mais à des prix élevés. Les aspirateurs Dyson associent puissance, ergonomie, technologies cycloniques, facilité d’utilisation et vidange du réservoir.

Quelles sont les caractéristiques des aspirateurs Dyson ?

La marque propose trois types d’aspirateurs : les aspirateurs traîneaux sans sac, les aspirateurs balais et les aspirateurs à main.

Vous trouverez ci-dessous les caractéristiques principales de chacune d’entre elles.

Les traîneaux sans sac

Ils disposent du système Ball (le traîneau est en forme de boule) ce qui permet une très grande maniabilité en dépit de son poids. Ils sont également capables de se redresser lors d’une chute sur le côté. Ce sont des machines idéales et très puissantes pour les grandes surfaces puisqu’elles n’ont pas de problème de batterie. Leur réservoir a une grande capacité, mais ils sont quand même encombrants en termes de rangement.

Les balais

Ils sont plus légers, maniables, pratiques et puissants. Ils ont une grande mobilité. Leur durée d’utilisation est cependant limitée, de même que leur réservoir. Par conséquent, ils sont plus adaptés aux maisons de petite et moyenne taille (80 m² maximum). Ils peuvent aussi servir d’aspirateur secondaire pour les grandes surfaces. Ils occupent peu de place au rangement, en particulier avec le support mural, très pratique. Il est possible de transformer certains modèles en aspirateurs à main.

Les aspirateurs à main

Conçus pour le nettoyage de la poussière au quotidien, ils sont très efficaces en tant que complément d’un aspirateur traîneau ou d’un aspirateur balai. Ils vous permettent de capter les petites saletés se trouvant dans des zones difficiles d’accès, en hauteur, les miettes après un repas ou les revêtements. Ils permettent également de nettoyer une voiture par exemple.

Vous devez donc choisir votre aspirateur Dyson en fonction de son mode d’utilisation. Nous vous présentons notre sélection des meilleurs aspirateurs sans fil Dyson en 2022.

Le tout nouveau Dyson Gen5

Vous êtes probablement au courant grâce aux pubs TV et aux médias spécialistes des aspirateurs comme Maniaques.fr,, Dyson vient de sortir en Mai 2023 le tout nouveau Gen5.

Equipé d’un moteur de 5e génération appelé Hyperdymium, il est incroyablement puissant et peut atteindre jusqu’à 135 000 tours par minute. Ce moteur compact et rapide en fait l’aspirateur le plus puissant de Dyson à ce jour. De plus, le GEN5 est doté d’un système de filtration hautement efficace, comprenant un filtre HEPA, qui capture 99,97% des particules, y compris la poussière, le pollen, et les poils d’animaux, rendant l’air intérieur plus pur.

Bien que légèrement plus lourd que les modèles précédents à 3,5 kg, le GEN5 offre des performances exceptionnelles, mais à un prix élevé de 1000 euros. Cet aspirateur est idéal pour ceux qui cherchent l’excellence en matière de nettoyage et sont prêts à investir dans un appareil haut de gamme.

Dyson Omni Glide : un modèle pour les petits ménages

L’Omni-glide n’est pas la énième génération d’aspirateurs balais Dyson. C’est un aspirateur d’un tout nouveau genre qualifié d’omnidirectionnel par le fabricant britannique. Il est compact, léger, il possède une tête d’aspiration à la forme atypique. Équipée de deux rouleaux rotatifs, elle peut tourner dans tous les sens et ainsi se glisser facilement partout.

Dyson V7 Animal : une aspiration plus poussée pour les poils d’animaux

De la vieille génération, mais toujours utile dans cette déclinaison Animal, le V7 est doté d’accessoires adaptés à nos compagnons à 4 pattes qui ont tendance à laisser traîner des poils un peu partout. Il possède une autonomie de 30 minutes, ce qui est parfait pour les maisons d’environ 60 à 90 m².

Dyson V8 : une autonomie plus grande pour les grandes maisons

Avec une puissance de 115 AW, le V8 est un aspirateur balai puissant. Disposant d’une autonomie de 40 minutes, il vous permet de nettoyer vos sols en une seule fois. Il est compact et léger et dispose d’une petite pelle aisément maniable. Grâce à ses accessoires, il peut se transformer très vite en aspirateur à main pour nettoyer par exemple le canapé ou le dessus des meubles.

Dyson Outsize Absolut : une version évoluée dotée de 4 accessoires pratiques

Vous habitez dans un grand appartement et vous êtes à la recherche du modèle parfait ? Le Dyson Outsize Absolut est le modèle idéal pour les logements de plus de 200 m². Il offre une autonomie de 120 minutes pour une seule charge. De même, il est ultra rapide et possède une brosse High Torque XL. Vous pouvez bénéficier des avantages de la nouvelle technologie Laser Slim Fluffy. Ce modèle est livré avec 9 autres accessoires, notamment pour faciliter le nettoyage des maisons avec des animaux domestiques. Enfin, il dispose d’un écran LCD pour piloter ces différentes fonctionnalités.

Dyson V10 Absolute : plus de puissance pour plus d’efficacité sans effort

Le V10 possède une autonomie considérable et une puissance d’aspiration élevée avec 150 AW. Il est doté d’un indicateur LED du niveau de la batterie. En fonction de la puissance sélectionnée, la batterie offre jusqu’à 60 minutes d’autonomie. Le bac à poussière est plus vaste que le modèle précédent. Vous pouvez ainsi nettoyer sans interruption, même dans une grande maison.

Dyson V11 : un plus grand réservoir pour un nettoyage continu

C’est le modèle idéal pour les asthmatiques et les allergiques. Il est conçu pour nettoyer en profondeur et efficacement les sols et les tapis par filtration. Il est équipé d’une brosse à transmission directe et de divers accessoires. La puissance de son moteur de 220 AW est idéale pour les fines particules et la poussière incrustée dans les tapis. Il est fourni avec un grand collecteur de poussière.

Dyson V12 Slim : un modèle léger et facile à manier

Les utilisateurs à la recherche d’un aspirateur sans fil Dyson léger pour une plus grande maniabilité apprécieront cette version. Il est doté d’un moteur cyclonique avec une capacité d’aspiration de 150 AW. Son autonomie est de 60 minutes. Quant au poids de l’appareil, il est seulement de 2,4 kg. Son réservoir à poussière est légèrement plus petit que celui des autres modèles dans le but de réduire son poids. Par ailleurs, il dispose d’une mini brosse motorisée auto démêlante pour récolter les poils ou les cheveux.

Dyson V15 Detect : une véritable révolution dans le domaine de l’aspiration sans fil

Le V15 est disponible actuellement dans une seule configuration : Absolute. Il est doté de 9 accessoires, dont 6 brosses et embouts et cette brosse équipée d’un laser. Il faut également noter la présence d’une brosse auto démêlante. Il est très apprécié par les personnes qui ont des animaux de compagnie.

La marque Dyson, à travers une gamme de produits adaptés à tous les besoins, est le leader des aspirateurs sans fil pour un nettoyage rapide de votre maison. Grâce à la qualité et à la haute technologie, la marque a construit son image au fil des ans. En achetant un aspirateur sans fil Dyson, vous faites un excellent choix sur le long terme.