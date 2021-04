Darwin Information Typing Architecture est la traduction littérale du sigle DITA. Il s’agit d’un logiciel intuitif et intelligent qui va vous aider dans votre gestion documentaire. Mais, comment me diriez-vous ? La norme DITA est un CCMS (Component Content Management Système) autrement dit, il est un système de gestion de contenu. Il faut savoir que DITA est une norme universelle et qu’elle s’utilise facilement comme une application, ce qui est idéale pour les entreprises. Alors, que permet-elle pour la gestion de votre documentation ? Voici quelques éléments de réponse.

Norme DITA : la création de documents techniques

En choisissant la norme DITA pour votre gestion documentaire, vous serez en mesure de créer des documents techniques à l’infini. En effet, DITA est une base documentaire qui travaille tous les fichiers en format XML. Si vous ne maîtrisez pas ce type de fichiers, un éditeur XML peut être installé au sein de la norme DITA pour les novices. Il s’agit du format principal mais, vous pouvez aussi créer des documents au formats divers comme RTF, HTML ou PDF. Toujours est-il que la norme DITA se présente comme une interface de travail qui propose un suivi adapté de toute votre documentation. Bien présentée, vous pourrez ainsi retrouver facilement un fichier et disposerez d’une visualisation rapide. Tout ceci est applicable avec la Suite Dita Factory.

Des contenus hiérarchisés

La norme DITA permet donc une organisation concrète de votre gestion documentaire. En soi, elle hiérarchise tous les contenus qui composent le DITA Manager. Il est important de savoir que DITA est capable d’étudier vos documents quelle que soit sa source d’origine. Vous aurez aussi accès à différents groupes et diverses sections pour regrouper vos contenus par les sémantiques que vous aurez choisies auparavant. La norme DITA propose donc une architecture de votre gestion documentaire pour la rendre plus rentable et productive.

La norme DITA pour l’exportation et la diffusion de vos données documentaires

En optant pour la précieuse norme DITA, vous pourrez également exporter vos documents qui composent votre documentation. DITA sera donc une véritable aide dans votre gestion documentaire. DITA Publisher sera aussi votre allié de travail pour diffuser et publier tous vos contenus techniques et ainsi partager vos projets documentaires sublimés par la norme DITA. De même, pour votre gestion documentaire, cette norme évitera que vos documents soient en double et qu’ils prennent une place supplémentaire inutile.

Pourquoi choisir la norme DITA pour votre documentation ?

La norme DITA transformera donc tous vos fichiers en plusieurs formats. Elle est comme une référence tout-en-un pour vous faciliter le travail et réduit ainsi votre coût documentaire. Enfin, DITA est aussi capable de traduire vos documents en les validant. Tous vos documents exportés pourront être imprimés sur papier ou rester en numérique et réutilisables à partir de modules uniques.