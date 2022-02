Il fut un temps, pas si lointain, où pour faire parler de son entreprise, de ses produits et services, les choix n’étaient pas franchement très variés. Si vous étiez une grosse entreprise alors il fallait viser les spots publicitaires à la télévision, de préférence aux heures de grande écoute ; si vous étiez une modeste PME, il fallait plutôt se tourner vers une radio locale ou une annonce dans un journal de la presse régionale. Internet et les réseaux sociaux ont marqué un tournant dans l’histoire de la publicité et de la communication.

La prise en main de sa propre communication

Internet a permis aux petites entreprises de pouvoir gérer leur communication elles-mêmes, sans le passage obligé par la télévision ou la radio et le budget conséquent que cela représente, ni la médiation des agences publicitaires et leurs prix souvent très élevés. Internet, c’est la possibilité de faire parler de soi, de son entreprise, de mettre en valeur ses produits, de proposer ses services, tout cela avec un budget maîtrisé de bout en bout et une communication qui reflète réellement votre image, de manière authentique. C’est une étape très importante car désormais, n’importe qui, même sans moyens financiers particuliers, peut espérer « percer » dans un secteur d’activité en se faisant connaître pour la qualité de ses produits, pour l’originalité de ses campagnes de communication ou pour toute autre raison.

L’apport des réseaux sociaux

Les réseaux sociaux sont ce qui résume le mieux le phénomène décrit ci-dessus. Littéralement, n’importe qui peut publier sur les réseaux, faire une story instagram et faire connaître son entreprise auprès de dizaines de milliers de personnes (voire beaucoup plus) en un seul post rédigé efficacement. Que ce soit en réagissant à un sujet d’actualité, en titillant la curiosité des internautes ou en maniant habilement les mots pour faire de l’humour, les moyens pour sortir du lot et attirer l’éclairage sur soi sont variés. Et de même, les réseaux sont également variés, ils ne sont pas tous fréquentés par les mêmes profils de personnes et n’ont pas tous les mêmes codes.

Quel contenu publier sur les réseaux sociaux ?

Les réseaux sociaux rentrent dans la catégorie de l’inbound marketing, ils ont le même rôle que les articles publiés sur un site pour améliorer son référencement sur les moteurs de recherche.

Mais, à la différence des articles sur les sites, le contenu publié sur un réseau social doit être scrupuleusement adapté à chaque réseau.

Facebook, le père des réseaux sociaux, est composé de gens aux profils très différents de ceux de Snapchat par exemple, regroupant un public souvent très jeune et plus porté sur l’image que le texte. Autant il sera possible de publier un article assez long et technique sur Facebook, autant cela serait inconcevable sur Snapchat, où il s’agira de se montrer beaucoup plus concis et visuel.

En bref

Les réseaux sociaux sont des outils avec un énorme potentiel pour qui sait s’en servir. Publier du contenu pertinent peut se révéler une bien meilleure publicité qu’un spot télévisuel facturé à un prix exorbitants.