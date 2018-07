Les propriétaires et gérants des stations-service Afriquia montent au front

Le casse-tête des stations Afriquia n’en finit pas. Boycotté par ses clients, le distributeur de carburants doit faire face, cette fois-ci, à la colère des propriétaires et gérants de ses stations-service.

Dans un communiqué publié ce mardi, le bureau de l’Association Afriquia Gaz Maroc annonce la tenue d’un sit-in « préventif » le 26 juillet prochain devant le siège de la société à Ain Sebaâ, pour dénoncer la « négligence » et le « mépris » exercés par l’administration à l’encontre de ses partenaires.

Selon la même source, l’association recourt à cette action d’escalade après « l’épuisement de toutes les voies de recours et de médiation, suite aux immenses pertes subies à cause du boycott » du distributeur, détenu par le ministre de l’Agriculture et homme d’affaires Aziz Akhannouch.

Alors que les gérants de stations-service Afriquia déplorent « la baisse de leur marge en comparaison aux autres stations-service », le leader du secteur des carburants au Maroc continue de garder le silence depuis le début du boycott de ses produits, qui a débuté en avril dernier.