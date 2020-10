Notez cet Article

En ce moment le Galaxy S10+ est disponible chez Rakuten à 508,79 € au lieu de 1 009,00 €. Même en 2020 il reste un des meilleures smartphones disponibles.

Spécifications du Samsung Galaxy S10+

En ce qui concerne ces caractéristiques, le Galaxy S10+ G975 propose un écran Quad HD + Curved Dynamic AMOLED de 6,4 pouces (3040 × 1440 pixels) affichant du QHD+ avec une vitre en Gorilla Glass 6. Le Galaxy S10 lui ne fait que 6,1 pouces. Les bordures sont incurvées pour permettre une ratio screen-to-body de 94 % de la surface totale.

Il est alimenté par le processeur octa-core Samsung Exynos 9820, qui est couplé à 8 Go / 12 Go de RAM et 128 Go / 512 Go ou 1 To de stockage. Cette configuration apporte largement suffisamment de puissance pour tous les usages du quotidien : navigation web, réseaux sociaux, vidéos, applications, planning..

Le téléphone fonctionne sous Android 9.0 Pie et prend en charge la connectivité hybride Dual SIM (nano + nano / microSD).

Côté optique, il est équipé d’un module triple capteur 12 + 12 + 16 mégapixels. Il a un zoom numérique 10X et un zoom optique 0,5X / 2X. Il a aussi un appareil photo 10 mégapixels avec ouverture f / 1,9 et un capteur de profondeur secondaire de 8 mégapixels. De quoi prendre d’excellentes photos qualité, aussi bien de jour que de nuit. Cet appareil photo propose tout un lot d’option pour s’adapter à vos besoins : ultra grand-angle, mode portrait..

En outre, le combiné obtient un indice de résistance à l’eau et à la poussière (IP68), un capteur d’empreintes digitales à ultrasons, une double 4G VoLTE, un VHT80 4 × 4 MIMO, une connexion Wi-Fi 802.11ax (2,4 / 5 GHz) et Bluetooth 5.

Ce Galaxy S10+ est notamment connu pour son autonomie avec une capacité de batterie de 4100 mAh, ce qui permet de tenir au moins 2 jours d’affiliés en faisant attention. Il est livrée avec une prise en charge rapide filaire et sans fil, ainsi qu’une prise en charge Wireless PowerShare.