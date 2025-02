Vous avez un projet mais vous n’arrivez pas à avancer?! Nos conseils et astuces. 

Quel que soit votre projet, personnel ou professionnel, il n’est pas toujours évident de le mener jusqu’à son aboutissement. Entre les doutes, les petits couacs du quotidien, les personnes malveillantes qui veulent vous décourager ou même l’auto sabotage et votre probable fâcheuse tendance à procrastiner… On peut dire qu’il y a pas mal d’ennemis à abattre! Mais, si certains ont réussi, c’est justement parce qu’ils ont été bien accompagnés et bien conseillés. Voici donc quelques astuces très utiles pour réussir tout ce que vous entreprenez!

Mettez en place un rétroplanning

Tout d’abord, il faut bien comprendre une chose : si vous voulez voir votre projet se réaliser, vous devez tout planifier. En d’autres termes, vous devez bien réfléchir à toutes les étapes qui pourraient vous mener à votre but et vous fixer des deadlines précises.

Et pour cela, rien de tel qu’un rétroplanning bien structuré. Sa particularité est qu’il part de la planification de votre objectif final avec une date butoire imposée et qu’il intègre, point par point et de manière rétrospective, toutes les actions à mettre en place pour y arriver . Ainsi, vous avez plus de probabilités de respecter vos engagements et vous obtenez une vision claire du chemin à parcourir pour réussir. Voici donc comment procéder:

Etape n°1: Commencer par définir clairement votre objectif final

En premier lieu, vous devez avoir une idée très concrète de ce qui sera votre but. Peu importe ce à quoi vous aspirez, il faut que ce soit tangible et que vous puissiez aisément vous l’imaginer. Une fois que vous avez pu poser des mots dessus, fixez-vous une date à ne pas dépasser.

Etape n°2: Réfléchir à ce qui va vous y emmener

Dans un second temps, vous allez devoir réfléchir au “comment?”. Si vous voulez atteindre cet objectif, comment y parvenir? Quelles sont les choses qui doivent changer dans votre vie? Dans votre façon d’agir? Et dans votre quotidien? Faites une liste de tout ce à quoi vous pensez puis passez au niveau suivant.

Etape n°3: estimer le temps à consacrer à chaque step

Maintenant, vous devez trier chaque étape dans un ordre logique et estimer le temps que chacune d’entre elles vous prendra. C’est le travail le plus difficile du rétroplanning.

Etape n°4: Noter chaque élément dans un fichier

Enfin, une fois que vous savez quelles sont les actions concrètes à mettre en place et le temps qu’elles vous prendront, vous pouvez toutes les noter et commencer à passer à l’action dès maintenant!

Travaillez sur vos peurs et vos blocages

La deuxième chose à apprivoiser pour réussir, ce sont les peurs envahissantes et les blocages, souvent constitués de croyances limitantes. Quels sont vos principaux freins? Pourquoi vous procrastinez à faire telle ou telle action? Quelle peur profonde se cache derrière ces difficultés à avancer? Il faut que vous fassiez preuve d’empathie envers vous-même et que vous soyez capable de vous introspecter. Ainsi, vous pourrez mettre le doigt sur vos conflits intérieurs et parviendrez à faire sauter les barrières en travaillant votre mindset.

Prenez conscience de vos responsabilités

Reprendre le pouvoir sur sa vie, c’est avoir conscience que, quoi qui nous arrive, nous en sommes entièrement responsables. Rien ne nous arrive, si ce n’est ce que l’on a acquis. Si nous n’y arrivons pas, ce n’est pas de la faute aux autres, ni de la faute aux circonstances. C’est de la faute à notre réactivité face aux évènements. Et c’est valable au quotidien! C’est à vous de définir comment vous allez réagir et comment vous allez surmonter les difficultés. On appelle ça la “proactivité”, et c’est une qualité essentielle pour avoir une vie épanouie.

Ne cessez jamais de passer à l’action!

Enfin, vous ne devez en aucun cas vous arrêter. Si vous voulez que votre vie change, vous devez changer votre façon d’agir. Il serait complètement fou de croire que vous pourrez arriver à un résultat différent en continuant d’agir de la même manière. Le passage à l’action est donc essentiel pour réussir à mener à bien vos projets. Quel que soit votre objectif : réfléchissez à qui vous voulez être et commencez à vous comporter dès maintenant comme cette personne!