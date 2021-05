Problèmes récurrents sur Google Pixel 3 : Comment les résoudre ?

Le Google Pixel 3 et le Pixel 3 XL sont maintenant assez ancien, mais ce sont toujours d’excellents téléphones. Bien qu’ils reçoivent encore les dernières mises à jour logicielles telles qu’Android 11 et aient désormais accès à la version bêta d’Android 12, de nombreux utilisateurs ont signalé des problèmes ou des bogues persistants.

Si vous rencontrez des problèmes avec le Pixel 3, nous avons élaboré ce guide pour identifier et résoudre les problèmes. Voici tout ce que vous devez savoir sur les problèmes du Pixel 3 et comment les résoudre.

Les applications se bloquent de manière aléatoire

Voici un problème qui affecte beaucoup de personnes sur différents téléphones et les Pixel 3 et 3 XL ne font pas exception. Si votre Pixel 3 rencontre des problèmes avec les applications qui plantent, cela peut être dû à une mise à jour défectueuse d’Android WebView.

Solution :

Les dernières versions d’Android devraient résoudre ce problème. Assurez-vous que vous êtes entièrement mis à jour en vérifiant dans Paramètres> Mise à jour logicielle> Télécharger et installer.

Si vous avez encore du mal, vous devrez mettre à jour manuellement la vue Web du système Android en accédant à Paramètres > Applications > Vue Web du système Android > Détails de l’application en magasin et en appuyant sur Mettre à jour.

Les problèmes de batterie

La santé et la sécurité des batteries des smartphones se sont considérablement améliorées au cours des dernières années. Des entreprises comme Samsung, par exemple, mettent en œuvre un contrôle de sécurité de la batterie en 8 points sur tous leurs appareils. Mais dans des conditions difficiles et une manipulation imprudente des smartphones, toute batterie a la possibilité de s’abimer et éventuellement de se casser. Malheureusement, cela a été le cas pour de nombreux utilisateurs de Pixel 3 qui ont trouvé l’arrière de leur téléphone se soulevant vers l’extérieur et ont découvert une batterie en saillie.

Réparer :

La solution la plus directe à une batterie extensible est de la faire remplacer. Nous vous recommandons d’utiliser un service de réparation certifié par Google comme uBreakiFix , par opposition au stand du centre commercial local. Ne remplacez pas la batterie par vous-même.

Bien qu’il n’y ait pas d’autre solution pour résoudre ce problème, vous pouvez prendre des mesures pour réduire les chances que cela se produise à l’avenir. Ne laissez jamais votre téléphone dehors s’il fait trop chaud ou s’il fait froid, et faites de votre mieux pour ne pas faire tomber ou fissurer l’arrière de l’appareil.

Démarrage en boucle après une mise à jour

La boucle de démarrage affecte certains appareils Android depuis des années et, malheureusement, cela se produit également sur le Google Pixel 3. Vous saurez si votre téléphone démarre en boucle lorsqu’il reste sur la séquence de démarrage ou redémarre à plusieurs reprises mais n’atteint jamais l’écran de verrouillage. Cela se produit lorsqu’une modification logicielle ou matérielle de l’appareil nuit à ses performances.

Réparer :

Une solution consiste à activer le mode de récupération. Éteignez d’abord votre appareil, puis appuyez sur le bouton d’alimentation et maintenez-le enfoncé, puis maintenez la touche de réduction du volume enfoncée une fois que votre écran clignote. Accédez au mode de récupération avec votre volume de rocker, appuyez et maintenez enfoncé le bouton d’alimentation lorsque N o de commande apparaît, puis appuyez sur le volume touche une fois et relâchez les deux boutons.

Notez que ce processus effacera les données et les fichiers qui se trouvent sur votre Google Pixel 3. Il y a de fortes chances que la plupart de vos fichiers multimédias et documents soient déjà sauvegardés sur Google Photos et Google Drive, vous pouvez donc les récupérer par la suite, mais soyez prêt à perdre tout ce qui n’a pas été sauvegardé.

Vous pouvez également vous rendre vers une boutique spécialisée, comme le centre de réparation de téléphone à Gap, qui pourra intervenir pour résoudre ce soucis.

Les photos disparaissent

Le Pixel 3 a eu sa part de problèmes de photographie, ce qui est regrettable pour un téléphone qui est en tête de notre liste des meilleurs téléphones avec appareil photo depuis sa sortie. Le dernier problème est que les photos disparaissent tout simplement des albums des gens. Plusieurs personnes se sont plaintes d’avoir pris des photos au cours d’une nuit et de les avoir visionnées immédiatement après, pour constater que certaines images avaient tout simplement disparu. Les gens ont vérifié le dossier Corbeille mais en vain.

Ce bogue semble se produire à la fois sur le Pixel 3 et le Pixel 3 XL.

Solution possible :

Bien qu’un correctif ne soit pas confirmé, il semble que les mises à jour de Google Photos aient arrêté ce problème. Si vous rencontrez toujours des problèmes, assurez-vous que votre application Google Photos est à jour.

D’autres utilisateurs ont trouvé les images manquantes en utilisant des applications de navigation de fichiers

Les messages texte disparaissent

Avez-vous remarqué la disparition des SMS sur votre appareil Pixel ? Vous ne devenez pas fou. Selon un rapport d’Android Police, la dernière mise à jour de sécurité du Pixel 3 fait disparaître certains messages texte sur certains appareils.

Google a rapidement reconnu le problème et a promis qu’un correctif serait bientôt déployé. Cependant, il y a eu des plaintes continues concernant ce problème jusqu’en février 2020.

Solution possible :

Un expert Google a recommandé de vider l’espace de stockage de votre application Messages. Pour ce faire, accédez à Paramètres > Applications > Messages > Stockage , puis appuyez sur Effacer le stockage .

Réparer :

Vérifiez régulièrement les mises à jour sur votre téléphone et installez-les dès leur arrivée. Assurez-vous de vérifier Paramètres > Système > Mise à jour du système pour vous assurer que vous êtes à jour.

L’application appareil photo lente à s’ouvrir

L’appareil photo du Pixel 3 est incroyable, mais de nombreuses personnes remarquent que l’application appareil photo elle-même peut parfois prendre un certain temps à démarrer. Le démarrage de l’application appareil photo sur des pixels plus anciens avait toujours été une affaire accrocheuse, il était donc déroutant de le voir prendre quelques secondes à charger sur le Pixel 3. Nous avons confirmé ce problème sur notre Pixel 3XL, et cela va même jusqu’à prendre une photo. Là où il n’y a pas de décalage lorsque vous appuyez sur le déclencheur, nous voyons le Pixel 3 prendre parfois jusqu’à quatre secondes pour capturer réellement la photo. C’est mauvais et frustrant. Nous avons contacté Google en 2019.

« Nous avons enquêté sur certains rapports de lenteur de la caméra », a déclaré un porte-parole à Digital Trends. “Nous avons une mise à jour pour le déploiement de la caméra dans les semaines à venir qui devrait améliorer les performances.”

Réparer :

Le patch de mars aurait dû résoudre le problème. Assurez-vous que votre appareil est à jour si votre appareil photo semble toujours lent. Allez vérifier Paramètres > Système > Mise à jour du système.

Chargement sans fil lent et marqué comme « chargement rapide »

Il s’agit d’un problème qui affecte toute personne chargeant avec un chargeur sans fil autre que Google. En raison de la manière étrange dont Google a configuré sa charge sans fil, il n’est pas possible d’accéder à une charge sans fil rapide de 10 W sur un pad qui n’a pas été fabriqué par Google. Cependant, le pixel 3 affiche toujours une « charge rapide » message – même lors de la charge en utilisant les 5W des vitesses plus lentes. Ce n’est pas le plus gros problème au monde, mais cela peut être ennuyeux si vous ne le savez pas.

Solution :

L’approche étrange de la charge sans fil mise à part, Google a proposé un correctif dans le correctif de novembre, donc si cela vous dérange, assurez-vous que vous utilisez le dernier correctif. Dirigez-vous vers Paramètres > Système > Mise à jour du système pour vous en assurer.

Le téléphone est verrouillé sur Verizon

Le Google Pixel 3 et Pixel 3XL sont des téléphones exclusifs à Verizon, ce qui signifie essentiellement que Verizon est le seul opérateur aux États-Unis à avoir le droit de vendre les téléphones. Certains propriétaires, cependant, ont signalé que le Pixel 3 de Best Buy était également verrouillé sur le réseau Verizon, ce qui signifie que les utilisateurs ne pouvaient pas acheter le téléphone et l’activer sur un autre réseau. Une fois le téléphone activé sur Verizon, il était ensuite déverrouillé, ce qui signifie que vous ne pouviez l’utiliser que sur un autre réseau.

Heureusement, il semble que Verizon ait, au moins temporairement, déverrouillé complètement le Pixel 3. Le déverrouillage a été envoyé aux téléphones Pixel 3 via une mise à jour logicielle. Vous devriez donc pouvoir configurer votre téléphone sans carte SIM, le mettre à jour, puis l’activer sur le réseau de votre choix.

Solution potentielle :

Configurez votre téléphone, puis recherchez une mise à jour logicielle. Pour rechercher une mise à jour, accédez à Paramètres > Système > Mise à jour du système et assurez-vous que vous disposez de la dernière version d’Android. Vous devriez alors pouvoir l’activer sur le réseau de votre choix. Gardez à l’esprit que ce problème affecte principalement les clients de Best Buy – si vous avez acheté votre téléphone auprès de Verizon, attendez-vous à ce qu’il soit à nouveau verrouillé sur le réseau de Verizon.

Si vous n’avez pas encore acheté le téléphone, achetez-le via le Google Store, qui vend le téléphone complètement déverrouillé.

Source : digitaltrends.com