Les gens sont toujours séduits, voire ébahis par un phénomène qui leur semble irréel et dont l’explication ne saute pas forcément aux yeux.

La lévitation des objets est un qui séduit à tous les coups. Cette découverte pourtant très ancienne s’immisce progressivement dans différents domaines de la vie, notamment celui de a vente et de la décoration.

En 2021, la lévitation magnétique est utilisée pour présenter des produits dans une boutique mais aussi pour fabriquer des objets de décoration d’une grande originalité. Certaines marques de montre de luxes utilisent ce concept pour mettre en avant leurs produits.

Les objets en lévitation magnétique sont des must have de la décoration d’intérieur en ce moment. Les professionnels ainsi que les amateurs de la déco se l’arrachent. Vous aussi vous allez craquer pour eux.

La lévitation magnétique s’invite dans le domaine de la décoration

La lévitation magnétique est une découverte plus ou moins ancienne, qui existe depuis des décennies. C’est aussi elle qui permet aux TGV d’avancer en « flottant » presque sur les rails, dans les pays comme le Japon.

Mais au fil du temps, cette découverte s’est étendue à d’autres domaines de la vie.

Depuis quelques années, on observe une tendance déco pour les objets en lévitation. Les décorateurs ont eu la très bonne idée de se servir de ce concept pour créer de nouveaux objets de décorations suspendus dans les airs.

Parmi les plus connus, retrouvez les porte-bouteilles flottants, les ampoules volantes, les pots pour plantes en apesanteur, etc. Pour avoir une liste de tout ce qui se fait vous pouvez vous rendre sur cette boutique dédié aux objets décos volants.

Comme l’indique son nom, la lévitation magnétique est un processus qui utilise les champs magnétiques pour suspendre un objet au-dessus d’un autre objet. Cette force magnétique intervient pour contrer les effets de la gravité et garder les objets en lévitation.

Pour mettre en place un tel processus, il faut utiliser un aimant. Portant, le théorème d’Earnshaw stipule qu’il est quasiment impossible d’avoir un aimant stable dans un champ magnétique.

Cependant, les lois de la physique sont capables de résoudre n’importe quel problème. Pour maintenir les objets stables, les fabricants de ces objets en lévitation utilisent des techniques pour stabiliser l’aimant. Ils utilisent :

Le concept électromagnétique ;

Et le concept électrodynamique.

Quels sont les objets déco en lévitation magnétique les plus en vogue ?

Quand on parle d’objet de décoration intérieure, on pense directement aux tableaux, aux vases, aux rideaux et autres décorations murales. Et pour cause, ces objets ont toujours en tête du classement des objets de décoration les plus plébiscités.

Mais depuis que la lévitation magnétique a fait son apparition, la donne a changé. Une nouvelle catégorie d’objets déco est en train de se faire une place de choix sur le marché, du fait de son originalité.

Les objets déco en lévitation magnétique les plus en vogue sont :

Le globe terrestre flottant

Galilée nous a permis de réaliser que la terre tournait autour du soleil mais aussi sur elle-même. Ce phénomène de rotation de la Terre a inspiré un objet de décoration très connu : la mappemonde volante.

Avant la lévitation magnétique, le globe était installé sur un support et autour d’un axe qui lui permettait de tourner sous la pression de la maison.

Mais le globe terrestre flottant est le tout nouveau chouchou des professionnels de la décoration. En pleine lévitation, ce globe terrestre flottant auto-rotatif imite parfaitement le mouvement de la Terre. Cela est rendu possible grâce à la lévitation magnétique. Comme cadeau original à offrir à Noël, il n’y a rien de mieux.

Plante en lévitation

Un globe terrestre en lévitation c’est déjà extraordinaire. Mais une plante qui lévite c’est un must. Pour apporter à votre intérieur un côté moderne et authentique, troquez vos pots de fleurs « has-been » contre ce somptueux pot de leur en lévitation.

Il offre l’avantage d’être personnalisable, car vous pouvez y insérer la plante ou la fleur de votre choix. En matière de décoration, une belle plante ou une fleur apportera toujours de la fraicheur. Avec ce pot flottant, vous y ajouterez de la modernité.

Ampoule en lévitation

Les décorateurs d’intérieur s’arrachent ce petit objet chic et tendance. Tout comme le pot de fleurs ou le globe terrestre, cette ampoule fonctionne grâce au processus de lévitation magnétique.

Plus fun encore que les ampoules musicales, l’ampoule flottante saura ébahir vos convives tout en donnant du cachet à votre interférer. Elle est disponible en plusieurs designs, afin de vous laisser le choix.

Cadre photo en lévitation

Pour mettre en valeur vos souvenirs précieux, optez pour un cadre photo époustouflant. Il fera assurément « voler vos souvenirs », mais certainement pas en éclats. Dans la nouvelle tendance des objets déco lévitant, c’est un intemporel.