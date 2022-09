Pour mener à bien un projet, l’organisation est cruciale. C’est pourquoi des outils de gestion de projet ont été conçus afin d’assister les managers dans la poursuite de leurs objectifs et la concrétisation de leurs projets.

Qu’est-ce qu’un outil de gestion de projet ?

La gestion d’un projet consiste à organiser, réaliser et suivre l’ensemble des tâches se rapportant à un projet. C’est une succession d’actions à mettre en place afin de concrétiser un objectif. Un outil de gestion de projet permet de renforcer la collaboration entre les différents membres de l’équipe, qui au même endroit, peuvent planifier et gérer les tâches, commenter, donner leurs avis, parler de leur progression, etc.

Pourquoi utiliser un logiciel de gestion de projet ?

L’outil de gestion de projet permet centraliser les différents échanges et activités en un seul et même endroit. Plus besoin de multiplier les e-mails, s’échanger des feuilles de calcul, rechercher dans quel dossier se trouvent les annotations, etc.

En quelques mots : une meilleure organisation, une communication plus fluide et une collaboration renforcée.

Quels sont les avantages de ce logiciel ?

Un logiciel de gestion de projet offre de nombreux avantages, nous n’en citerons que quelques uns par souci de concision.

Un seul endroit pour conserver et organiser les tâches et les objectifs

Si les membres d’une équipe ne partagent pas un seul et même outil pour le projet alors les tâches, fichiers, calendriers et communications se retrouvent dispersés à travers divers outils et dossiers. Ceci empêche d’avoir une bonne visibilité et une coordination suffisante. Un logiciel unique pour tous est une solution efficace à ce problème.

Une communication harmonisée

Sur le logiciel, les collaborateurs peuvent discuter directement via un chat. Ils ont une vue globale de l’avancée des tâches et peuvent donner leur avis. Le partage de documents est très simple. Tous les échanges sont centralisés afin qu’ils soient faciles à retrouver.

Un gain d’efficacité

Les informations et les échanges centralisés engendrent un gain de temps et un gain de productivité. Chaque membre de l’équipe sait quelle tâche il doit accomplir, et combien de temps il a pour le faire. Des objectifs clairs, détaillés et un travail efficace.