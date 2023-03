Dans un contexte de concurrence élevée, chaque entreprise essaie de se soigner son image sur le marché afin de fidéliser sa clientèle et attirer d’autres clients.

L’un des aspects importants directement lié à l’image de l’entreprise est la gestion des appels téléphoniques. Si le service client n’est pas à la hauteur (rapide, personnalisé, professionnel…) c’est la réputation de l’entreprise qui en prend un coup.

La permanence téléphonique entreprise, un service d’externalisation de la gestion du secrétariat téléphonique, devient alors une option fréquente pour nombre d’entreprises.

Voici les avantages de la permanence téléphonique pour une entreprise.

Une gestion du secrétariat téléphonique de manière professionnelle

La permanence téléphonique entreprise permet de confier la gestion de ses appels téléphoniques à un prestataire spécialisé. L’entreprise bénéficiera ainsi d’un service professionnel et efficace. La nouvelle équipe en charge de la gestion des appels est formée pour répondre de manière professionnelle aux clients, sans négliger l’aspect personnalisé (en travaillant en amont les dossiers clients) afin que les appelants se sentent à l’aise au téléphone.

De plus, externaliser ce service permet de pouvoir répondre rapidement aux clients et de réduire leur temps d’attente.

Une réduction des coûts

Le recours à une permanence téléphonique pour une entreprise lui permet de réduire ses coûts liés à l’emploi d’un personnel dédié à cette tâche. Cela représente en effet une économie sur les salaires, les charges sociales et les équipements.

Une flexibilité du service

Les prestataires de permanence téléphonique font preuve d’une grande flexibilité dans leurs services. Il est en effet très facile pour une entreprise de trouver un point d’accord avec un prestataire étant donné les services très personnalisés qu’ils proposent.

Il est non seulement possible de moduler les horaires en fonction des besoins de l’entreprise et de sa clientèle mais il est également possible pour le prestataire de s’adapter en termes de fonctionnalités.

Il peut alors s’agir de demandes d’informations, de réclamations, de commandes, de réservations, etc.

En bref

La permanence téléphonique permet à une entreprise de rester concurrentielle en gérant son secrétariat téléphonique de manière professionnelle, moins coûteuse et personnalisée. En confiant ses appels téléphoniques à un prestataire spécialisé, l’entreprise profite de services professionnels, personnalisables et flexibles