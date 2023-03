Ceux qui ne sont pas habitués au monde cycliste peuvent être surpris par le prix de certains vélos, notamment les vélos électriques haut de gamme. Difficile de comprendre en effet comment un simple vélo peut coûter aussi cher qu’une moto voire une voiture neuve !

Non, ce n’est nullement une hyperbole, et les amateurs de vélo le savent. Un vélo électrique haut de gamme peut afficher jusqu’à 14 000 euros. C’est tout de même un chiffre étonnant, pour le moins, quand on sait qu’au même prix il est possible d’acheter une moto neuve ou même une voiture neuve. Alors comment expliquer que les professionnels du cycle puissent afficher de tels prix de vente ? Sachant que s’il y a une demande derrière prête à mettre le prix.

Et comment trouver des vélos électriques au meilleur prix ?

C’est ce que nous tentons d’expliquer dans cet article.

Quelques raisons pouvant justifier ces prix

La première raison à laquelle on peut penser est l’internationalisation du circuit de fabrication. La majeure partie des composants du vélo étant fabriqués à l’étranger, notamment en Asie, le coût d’acheminement jusqu’en France représente déjà un premier gros coût à amortir.

D’autant plus que le prix du transport du container a énormément augmenté, ayant atteint un record de plus de 400 % ! Les effets s’en ressentent donc forcément sur le tarif client.

La production est également un coût à ne pas négliger. Alors certes, il s’agit de composants produits pour la plupart en Chine ou à Taiwan, mais c’est loin d’être du travail de seconde main. Les usines asiatiques ont su se perfectionner dans le domaine du cycle et sont capables aujourd’hui de répondre à des cahiers des charges très stricts. Une expertise qui a donc elle aussi son rôle à jouer sur le prix final.

Les marges ne sont que très peu connues. Les fabricants sont très discrets à ce sujet. Si l’on compare au milieu de l’automobile, on se rend compte que les voitures haut de gamme et très haut de gamme ont une marge bien supérieure à des modèles d’entrée de gamme. On se situe à plus de 20% pour des voitures de luxe contre 3% pour des véhicules bon marché.

Il en va sûrement de même pour le monde du cycle. Il sera plus facile de survendre un vélo très haut de gamme qu’un vélo basique. Ce qui signifie que les vélos atteignant des prix comme 13 ou 14 000 euros s’expliquent en bonne partie par une marge très élevée du fabricant.

Comment trouver un vélo électrique au meilleur prix ?

Le vélo électrique reconditionné

L’un des meilleurs moyens de trouver un vélo électrique à un bon prix est d’opter pour un vélo électrique reconditionné. Il s’agit d’un vélo d’occasion remis à neuf et testé avant la revente. A la différence du vélo d’occasion, le vélo reconditionné a subi une batterie de tests, a été réparé et peut atteindre un état de fonctionnement très proche du neuf. Malgré cela, le coût d’un vélo électrique reconditionné reste très intéressant. Chez Rutile par exemple, vous pouvez avoir un vélo reconditionné à 50% du prix neuf.

Les avantages du vélo électrique reconditionné

Le vélo électrique reconditionné permet de profiter d’un vélo en (très) bon état de fonctionnement, ayant subi toute une batterie de tests et garanti, sans dépenser le prix d’un vélo neuf.

En plus de disposer d’un vélo reconditionné par des professionnels du cycle, en optant pour le reconditionnement, vous contribuez à ralentir la production de nouveaux modèles et donc de nouveaux déchets. Le vélo électrique reconditionné revêt un aspect écologique non négligeable.

En bref

Pour éviter donc d’avoir à payer un prix exorbitant pour un vélo, optez pour un véo électrique reconditionné. Du matériel en (très) bon état, garanti, moins cher et écologique.