Une entreprise ne peut pas se passer de publicité. Rassembler de nouveaux clients et fidéliser sa clientèle actuelle demande des efforts constants en termes de marketing et de communication. L’un des moyens qui a fait ses preuves et continue aujourd’hui encore d’être à la page est le tee-shirt publicitaire.

Offrez un tee-shirt floqué de votre logo à l’un de vos clients et il devient un ambassadeur de votre marque.

Simple, peu coûteux et efficace, le tee-shirt publicitaire n’en finit pas de convaincre les entreprises désireuses d’améliorer leur communication.

Le tee-shirt publicitaire comme moyen de promotion de la marque

Le tee-shirt publicitaire est un excellent moyen de promouvoir une marque ou un produit. Il suffit de choisir un tee-shirt au design travaillé et confectionné dans un tissu de qualité. Ensuite, tout est une histoire d’objectifs. Le petit commerce qui veut se faire connaître dans sa ville ou son quartier se contentera de distribuer des tee-shirts floqués au nom de sa boutique aux clients et aux passants.

L’entreprise de plus grande taille, aux ambitions plus poussées, pourra négocier des contrats avec des personnes jouissant d’une large exposition (influenceurs, personnalités publiques…) pour qu’elles portent un tee-shirt avec son logo.

Le tee-shirt publicitaire pour fidéliser les clients

Un tee-shirt chaleureusement offert à un client peut grandement contribuer à la fidélisation de votre clientèle. Tout le monde aime recevoir des cadeaux, c’est dans la nature humaine. Le client qui se verra offrir un joli tee-shirt, au désign soigné, sera touché de cette attention. Mais si en plus le tee-shirt est de qualité, confortable, alors il le portera volontiers. Celui-ci lui fera garder une bonne image de l’entreprise et l’incitera davantage à revenir chez vous.

Quel prestataire pour commander des tee-shirts publicitaires ?

Pour commander des tee-shirts floqués du logo de votre marque, prenez soin de vous diriger vers des prestataires ayant une réputation irréprochable. Les avis des clients comptent parmi les meilleurs moyens de se faire une idée sur une entreprise.

En outre, leurs prestations divergent. Certains proposent un large choix de tee-shirts : col rond ou col V, manches courtes ou longues, coton biologique, etc. tandis que d’autres ne proposent que des produits bas de gamme, peu durables.

GoodiesPub et pandacola comptent parmi les agences renommées dans le domaine des objets publicitaires et les cadeaux personnalisés. Les entreprises proposant ce genre de prestations sont nombreuses. N’hésitez pas à comparer leurs produits et leurs tarifs, à demander des devis, afin de faire le meilleur choix.