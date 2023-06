Pourquoi investir dans une borne tactile pour votre entreprise ?

L’interaction numérique occupe une place de plus en plus importante dans nos vies. La plupart des français sont en contact quotidien avec un ou plusieurs appareils numériques. Smartphones, tablettes, ordinateurs…les écrans tactiles se multiplient et chacun y est habitué.

De fait, l’installation d’une borne tactile dans votre entreprise peut s’effectuer de manière très naturelle, sans crainte de heurter les clients ou de leur proposer un appareil qu’ils ne comprendraient pas. Énormément d’enseignes ont intégré des bornes tactiles au sein de leurs entreprises, et ceci est loin d’être anodin.

Qu’est-ce qu’une borne tactile ?

Une borne tactile est un dispositif interactif permettant aux usagers d’interagir avec l’interface via un écran tactile, à l’aide de leurs doigts ou d’un stylet. Vous pouvez aussi bien les croiser à l’entrée d’une pharmacie que d’une gare de train : de grands écrans tactiles grâce auxquels vous pouvez consulter les prix, passer une commande ou chercher des informations sur un produit ou un service.

Ces bornes tactiles sont particulièrement appréciées par les entreprises pour les nombreux avantages qu’elles apportent.

Les avantages des bornes tactiles

Amélioration de l’expérience client

Mettre une borne tactile à disposition des clients, c’est leur donner la possibilité de consulter les différents produits ou services en détail (caractéristiques, prix, disponibilité… ) sans besoin de passer par un vendeur. De manière autonome, les clients peuvent accéder à diverses informations, effectuer des achats, consulter des avis clients, ou s’orienter dans le magasin.

Promotion des produits et services

La borne tactile est un outil efficace pour effectuer la promotion de produits ou services de votre entreprise. Vous pouvez vous en servir pour afficher les offres spéciales du jour, des recommandations de produits, les produits en fin de stock, etc.

Une borne tactile permet également de réaliser des démonstrations interactives pour attirer les clients, des vidéos explicatives… Les moyens de l’utiliser dans un but promotionnel sont nombreux.

Un assistant pour les vendeurs

L’installation d’une borne tactile au sein de votre entreprise permet par ailleurs de libérer le vendeur de certaines tâches répétitives et chronophages. Vous pouvez par exemple utiliser des bornes tactiles pour libérer de la place en caisse et réduire les files d’attente.

Cela permet également de moins solliciter les vendeurs pour tous types de questions et de renseignements facilement trouvables en consultant une borne tactile.

Elle offre en outre l’avantage d’assister le vendeur lorsqu’il doit développer un argumentaire de vente en ayant la possibilité de s’appuyer sur les informations et affichages présents sur l’interface numérique.

Enfin, une borne tactile allège le travail du vendeur et le rend plus disponible et performant.

Attirer plus de clients

En installant une borne tactile au sein de votre entreprise, vous pouvez espérer attiser la curiosité de nouveaux clients et leur faire découvrir vos produits et services. Une borne tactile, placée stratégiquement à votre point d’entrée, peut rapidement devenir un élément d’attraction pour les passants.

En modernisant votre point de vente et en vous différenciant de la concurrence, vous avez l’occasion de devenir plus attractifs pour de nouveaux clients et par la même occasion de fidéliser votre clientèle actuelle.