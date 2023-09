Aujourd’hui, l’utilisation du VPN est de plus en plus courante aussi bien chez les particuliers qu’en milieu professionnel. Cependant, contrairement à ce que beaucoup d’utilisateurs peuvent penser, les VPN ne permettent pas uniquement de protéger votre vie privée. Ils présentent de nombreux autres avantages non moins importants. Découvrez ici les principales raisons pour lesquelles vous devez miser sur l’utilisation d’un VPN.

Contourner les restrictions

L’utilisation d’un VPN permet de débrider les sites internet, mais aussi de contourner les restrictions géographiques. En fonction de la situation géographique, ces dernières ont essentiellement pour objectif de limiter l’accès à des contenus précis. Par exemple, lorsque vous voyagez, vous pouvez vous retrouver dans l’incapacité d’accéder à certains contenus auxquels vous aviez pourtant accès dans votre pays de résidence. En optant pour l’utilisation d’un VPN, vous pouvez facilement contourner cette difficulté et accéder à tous les contenus en ligne, où que vous soyez.

Dans la même logique, certains pays peuvent interdire les réseaux sociaux et certains sites sur leur territoire dans le but de limiter l’accès à l’information sur internet. Si vous vivez dans un tel pays, l’utilisation d’un VPN vous permet d’accéder librement à l’information et de limiter la surveillance gouvernementale. Cependant, pour choisir le meilleur VPN, pensez à faire une comparaison nordvpn vs expressvpn.

Sécuriser les transactions financières en ligne

Lorsque vous entrez vos données de paiement ou accédez à votre compte bancaire avec une connexion non protégée, vous exposez toutes vos informations personnelles. Les pirates informatiques peuvent facilement obtenir vos données comme le numéro de carte bancaire, votre mot de passe, etc. C’est pour cette raison qu’il est recommandé d’utiliser un VPN. Ceci permet de chiffrer votre connexion internet. De ce fait, il est essentiel pour la protection de vos données personnelles lors des achats en ligne ou autres transactions bancaires.

Protéger votre identité sur le web

Si vous souhaitez préserver votre anonymat sur le web, vous devez opter pour l’utilisation d’un VPN. En effet, il vous permet de masquer toute votre activité sur le web ainsi que votre identité. De ce fait, vous ne pourrez pas être pisté et vous ne recevrez pas non plus des publicités ciblées.

Dans la pratique, le VPN masque votre adresse IP et votre situation géographique. Vos données sont chiffrées de bout en bout et votre historique de navigation est masqué pour un anonymat sans faille sur le web.

Bénéficier d’une connexion sécurisée

Comme vous le savez sans doute, il existe sur le web de nombreux sites non sécurisés. L’utilisation d’un VPN permet de bénéficier d’une connexion avec un niveau de sécurité optimal. C’est d’ailleurs l’un des avantages incontournables d’un VPN. Même si vous n’avez pas le temps pour vérifier le réseau, vous pouvez être sûr d’utiliser une connexion protégée.

Par ailleurs, chez vous, pensez à garder le VPN activé en permanence pour jouir d’une connexion sécurisée. Même s’il est rare que quelqu’un tente d’entrer dans votre réseau domestique, sachez que le fournisseur d’accès internet peut collecter des données sur votre activité en ligne. Laisser le VPN activé en permanence vous permet de contourner ce problème.