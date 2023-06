De nos jours, de plus en plus de personnes âgées utilisent le smartphone dans leur quotidien. Et pour cause ! Des téléphones spécialement conçus pour eux ont vu le jour. Ces appareils innovants ont des fonctionnalités et des applications qui viennent faciliter la vie des seniors. De plus, ils possèdent de multiples avantages en termes de sécurité et de sociabilité. Par ailleurs, les téléphones pour seniors sont simples d’utilisation et ergonomiques. Dans cet article, nous allons vous partager les avantages d’avoir un téléphone mobile lorsqu’on est âgé.

Acheter un smartphone pour plus de sécurité au quotidien

Étant donné que les seniors sont des personnes vulnérables, il est essentiel qu’ils puissent se procurer un smartphone pour personnes âgées adapté à tous leurs besoins. Les smartphones sont d’une grande utilité pour eux et pour leur sécurité. Les appareils spécialement développés pour seniors disposent de fonctionnalités spécifiques pour leur assurer une sécurité optimale (appels d’urgence, bouton SOS, accessibilité rapide au contact…).

Il est même possible de paramétrer certaines touches afin de pouvoir appeler directement un numéro prédéfini. Outre ces bénéfices, ces appareils sont aussi utiles, car on a la possibilité de télécharger des applications de santé. Ainsi, les personnes malades peuvent bénéficier d’un meilleur suivi.

Pouvoir rester en contact avec ses proches

L’un des grands avantages du téléphone mobile pour les personnes vulnérables est qu’ils peuvent rester facilement en contact avec leur proche. Cela renforce le lien social avec la famille et les amis, ce qui permet de lutter contre l’isolement des personnes âgées.

Les seniors ont besoin d’être connectés avec l’extérieur et de pouvoir être informés. Il faut savoir que plus de 84 % d’entre eux sont équipés d’un smartphone. Certains en possèdent même deux. Cela leur permet de pouvoir rester mobiles et d’être plus épanouis au quotidien.

Se divertir en bénéficiant d’un téléphone pour senior ergonomique

Grâce aux portables, les personnes vulnérables peuvent aussi s’amuser et profiter de nombreux divertissements. Malgré leur âge avancé, il est primordial que les seniors puissent se divertir en regardant des vidéos ludiques, en prenant des photos, en jouant à des jeux, en surfant sur le web, en se tenant informés de l’actualité et en utilisant les réseaux sociaux.

Pour pouvoir bénéficier de tous ces avantages, il est conseillé d’opter pour un mobile avec une grande capacité de stockage. Par ailleurs, il est possible de se divertir facilement grâce à ces appareils ergonomiques et simples d’utilisation. En effet, ils offrent un confort visuel via un écran contrasté et des touches espacées et plus lisibles, et un confort auditif via un son amplifié et compatible avec certains appareils auditifs. Sans parler du fait que ces téléphones sont très résistants aux chocs.

L’utilisation du mobile senior

Vous l’aurez compris, les portables spécialement imaginés pour les seniors sont d’une grande simplicité d’utilisation. Ils disposent d’une interface simple et épurée laissant apparaître les icônes des applications en grand format. La navigation est donc intuitive et accessible à tous.

De plus, les modèles sont adaptés aux handicaps, la prise en main est facile afin que les personnes souffrant de problèmes d’articulation aux niveaux des mains puissent utiliser le téléphone sans difficulté. S’ajoute à cela, la grande autonomie de l’appareil qui peut durer jusqu’à 48 heures afin de faciliter encore plus les utilisateurs.

En somme, pour ce qui est de l’utilisation d’un smartphone pour senior, il n’y a pas à s’inquiéter. Car il confère un confort optimal et un mode de fonctionnement adapté à ses utilisateurs. Outre ces atouts indispensables aux personnes âgées, il permet aussi d’améliorer leur quotidien. Car il améliore leur sécurité, favorise les liens sociaux notamment avec l’entourage. Il permet aussi de pouvoir se divertir et il stimule même les capacités cognitives des plus vulnérables.