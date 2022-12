Le marché du travail change, évolue au fur et à mesure des transformations sociales. Aujourd’hui, de nombreux métiers se sont développés, accompagnant les progrès technologiques qui ont fait surface au cours des années. La majorité des nouveaux métiers se concentrent autour de l’informatique ou de l’environnement principalement.

Ces métiers supposent en général une formation assez longue et technique.

D’autres types de métiers, axés sur l’informatique également, ne demandent pas nécessairement des connaissances techniques accrues ni de longues études. C’est le cas par exemple pour l’analyse de données. Il existe en effet des formations data analyst assez courtes et ouvertes à divers types de profils.

Une formation data analyst pour faire quoi ?

On passe par une formation data analyst pour devenir analyste de données. Concrètement, le data analyst collecte un grand ensemble de données, les traite et les analyse. Le but étant de rendre ces données utilisables pour résoudre des problèmes ou répondre à des interrogations.

En fonction du poste qu’il occupe, des attentes de son organisation , du type de données à recueillir, ses tâches peuvent varier. Mais le principe final reste le même : dégager des tendances et des informations exploitables à partir de la masse de données analysées.

Pour remplir ses tâches, l’analyste de données a recours à divers outils (logiciels, programmation…) dont il aura appris à se servir au cours de sa formation.

La plupart du temps, il travaille en collaboration avec les équipes informatiques, les data scientist ou les managers pour fixer les objectifs de leurs missions.

Profil et compétences

Le profil du futur data analyst

Si vous envisagez d’effectuer une formation data analyst, il faut savoir que ce métier nécessite certains prérequis. Il est important d’avoir un bon niveau en mathématiques, en statistiques afin de pouvoir manipuler les différentes données et les analyser. L’esprit critique est demandé également pour faire le tri entre toutes les données, de même que de maîtriser l’anglais afin de vous intégrer facilement au sein des équipes pour des missions à l’international.

Enfin, la curiosité et la créativité sont des atouts majeurs pour bien réussir dans ce métier, de même que de posséder un esprit analytique.

Compétences

L’analyste de données doit aquérir diverses compétences au fil de sa formation.

Dans le domaine informatique, il doit maîtriser plusieurs langages de programmation tels que Python, SAS et R. La data visualization fait également partie des compétences dont doit disposer le data analyst au terme de sa formation.

Il doit en outre savoir travailler sur les databases type SQL et connaître le langage de ses variantes telles que PostreSQL, PL/SQ ou T-SQL.

Les débouchés après une formation data analyst

Le métier de data analyst n’est pas cantonné à un seul secteur d’activité, bien au contraire, tous les secteurs sont de plus en plus friands de cette expertise. L’analyste de données dispose d’un large choix d’entreprises ou organisations dans lesquelles postuler.

Au niveau des salaires, en fonction des tâches et responsabilités qui lui sont confiées, un data analyst débutant peut espérer percevoir entre 35 000 et 38 000 euros annuels. Avec l’ancienneté et l’expérience, son salaire peut atteindre les 55 000 euros par an.