Le nombre de créations d’entreprises a battu des records ces dernières années. Énormément de français se sont lancés dans l’entrepreneuriat. L’une des premières décisions à prendre lors d’une création d’entreprise est le choix de la domiciliation.

L’entrepreneur peut décider de domicilier son entreprise à son adresse personnelle ou auprès d’une société de domiciliation.

Dans cet article, nous traitons de la domiciliation d’entreprise à Marseille.

Quels sont les avantages d’une domiciliation d’entreprise à Marseille ?

Une large gamme de services disponibles

Tout d’abord, les services que proposent les sociétés de domiciliation à Paris sont également proposés à Marseille.

Vous pourrez profiter de la réception du courrier et sa réexpédition à l’adresse et à la fréquence de votre choix. Vous pouvez également opter pour la numérisation de votre courrier.

Les sociétés de domiciliation à Marseille proposent également un service de permanence téléphonique et la location de salles de réunion.

Les petits plus par rapport à la capitale

La différence, lorsque vous élisez domicile à Marseille pour votre siège social, réside premièrement dans les tarifs. Il est moins onéreux de louer des locaux, de payer des salaires, d’inviter des partenaires au restaurant à Marseille qu’à Paris.

Ensuite, il ne faut pas négliger le côté prestigieux que revêt la ville de Marseille, la cité la plus ancienne de France. Des lieux comme le Vieux Port ou ses nombreux quartiers d’affaires font bonne impression sur des documents officiels.

Enfin, c’est une ville facilement accessible, très bien desservie. Les élus locaux sont bien plus disponibles et réceptifs aux demandes des habitants et des entreprises que ceux de la capitale. Ce qui s’explique par la moindre concurrence et le nombre d’entreprises moins élevé.

Besoin de faire domicilier votre entreprise à Marseille ? Passez par une société spécialisée comme Digidom ou Central Canebière

Si vous souhaitez ne pas divulguer votre adresse personnelle à vos clients et collaborateurs et préférez opter pour une domiciliation de votre entreprise à Marseille, deux noms de société pourraient vous intéresser :

Central Canebière , la société de domiciliation d’entreprises la plus ancienne de Marseille. Ses locaux sont situés sur le Vieux Port.

, la société de domiciliation d’entreprises la plus ancienne de Marseille. Ses locaux sont situés sur le Vieux Port. Digidom, également située dans la capitale du Midi et qui compte plus de 6000 entreprises domiciliées auprès de ses services.