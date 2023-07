Si vous êtes un entrepreneur de votre temps, vous ne pouvez vous passer d’internet. C’est en effet aujourd’hui l’un des moyens majeurs pour faire des ventes. Ce modèle économique n’a eu de cesse de se développer au cours des dernières années. Il offre des perspectives étendues pour développer son business en dématérialisant tout le processus de vente. Comme un véritable magasin sur la toile, les boutiques en ligne ont su séduire de nombreux consommateurs pour leur accessibilité à l’écran et leur livraison à domicile. Si vous aussi voulez profiter de cette opportunité pour aller sur le marché, il va vous falloir posséder votre propre site internet.

Créer un site e-commerce dynamise votre espace de vente

Lorsque vous êtes un commerçant physique, seuls vos clients et prospects locaux vous connaissent. Avec internet, le nom de votre société devient accessible dans le monde entier. En augmentant ainsi votre zone de chalandise et votre visibilité, vous brasserez plus de ventes. Ajouté à cela, vos produits restent accessibles aux visiteurs en tous moments, 24h/24 et 7j/7. Si vous possédez un magasin, concevoir un site internet va vous faire un coup de pub. De plus, les clients non-adeptes de l’achat en ligne peuvent préférer venir acheter directement chez vous après visite du site. Une autre possibilité qui s’ouvre aussi à vous est de déstocker vos articles invendus. Par des coups de pubs avisés, vous pouvez proposer des prix très attractifs. Les réseaux sociaux sont aussi un canal à exploiter pour toucher un maximum de prospects.

La plateforme Shopify pour développer son e-commerce

Shopify est une plateforme qui aide les entrepreneurs à créer leur business en ligne. C’est une plateforme d’une très grande notoriété. Elle est utilisable sous abonnement et est très user friendly, c’est-à-dire, simple d’utilisation. Elle est aussi irréprochable en matière de sécurité. Pour la mettre en place, pas besoin de faire un site WordPress ou autre, son accès se fait directement. Ce logiciel accessible à tous permet aussi de lancer rapidement ses ventes sur le Web.

Le Plugin Woocommerce de WordPress

Le CMS WordPress spécialisé dans l’édition de sites possède un plugin, soit-dit une extension, spécialisé dans le commerce en ligne. Il vous faudra donc au préalable concevoir un site sur ce logiciel qui est téléchargeable gratuitement. Par ailleurs, son utilisation est très intuitive. Une fois Woocommerce installé, vous pourrez créer dessus les catégories de vos produits mis en vente et les illustrer par des images. Vous pourrez aussi réceptionner les commandes et les envoyer vous-même.

La plateforme Prestashop

Tout comme WordPress, Prestashop est un CMS. On peut y ajouter des fonctionnalités à l’instar de systèmes promotionnels. Sa particularité par rapport à WordPress est qu’il a été conçu dès le départ pour promouvoir le commerce sur le Net. Sa vocation et son intérêt sont donc strictement commerciaux. C’est un logiciel qui est très bien adapté aux PME. Tout comme WordPress, Prestashop est gratuit.



Si vous tenez à bien vous inscrire dans l’ère de votre temps, vous l’aurez compris, cela passe par la création de site. C’est effectivement aujourd’hui un modèle incontournable pour faire face à la concurrence.