Pourquoi choisir une agence web globale est un choix stratégique ?

Les entreprises sont conscientes de l’importance d’avoir une présence en ligne pour faire face à la concurrence et perdurer dans le temps, mais il ne suffit pas d’avoir un site web pour exister. Il est important de s’inscrire dans une approche globale pour se faire une place dans le monde numérique et donner du sens à sa stratégie.

Pour ce faire, certains font le choix de s’adresser à de multiples prestataires de services, chacun spécialisé dans un domaine (création de sites, SEO, marketing…) avec les inconvénients qui y sont liés. Dans cet article, nous expliquons pourquoi il est au contraire judicieux d’adopter une approche intégrée et d’opter pour une agence web globale, une agence web qui propose l’ensemble des services dont vous aurez besoin.

Une expertise globale

Opter pour une agence web globale c’est d’abord et surtout profiter d’une expertise large, d’une structure contenant des experts dans multiples domaines afin de vous accompagner dans les étapes successives de votre installation sur le web.

Une telle agence vous proposera ses services de création de sites car elle dispose d’une équipe de développeurs et d’experts en UX/UI prêts à se retrousser les manches et se pencher sur votre projet. Vous pourrez exiger un site web réactif au design captivant et adapté à tous les appareils.

Cependant, comme précisé plus haut, avoir un site web ne suffit pas. Il doit certes être fonctionnel et esthétique mais il doit avant tout être visible ! C’est là qu’interviennent les experts SEO : ils s’assurent que votre site ne reste pas dans l’ombre et qu’il soit correctement référencé sur les moteurs de recherche comme Google, Bing, etc.

En confiant la tâche à la même agence qui a créé le site, vous maximisez vos chances d’avoir un site optimisé pour le référencement dès le départ.

Enfin, lorsqu’il s’agira de lancer une campagne marketing, quoi de mieux que l’agence qui a conçu votre site et a poussé son référencement pour cette tâche ? Une agence web globale ne se contente pas de créer du contenu publicitaire, elle va s’assurer que les campagnes soient cohérentes avec votre site web, votre stratégie SEO et votre image de marque. Le résultat final n’en devient que plus harmonieux.

Une communication fluide

L’un des inconvénients majeurs dans le fait de s’adresser à différents prestataires pour les diverses tâches est la difficulté à communiquer efficacement avec chacun d’entre eux. Plus votre projet sera fragmenté, plus il vous sera difficile de suivre en temps réel chaque étape auprès de chaque prestataire. Une agence web permet de centraliser les tâches et par la même occasion la communication.

Une homogénéité de la marque

Enfin, une agence web globale permet d’une part d’aligner les stratégies de l’entreprise et de minimiser les risques de divergence. Le travail est cohérent avec un objectif commun à atteindre. D’autre part, l’image renvoyée aux clients est une image de marque uniforme, homogène, grâce à une équipe qui travaille de manière coordonnée, depuis la création du site, jusqu’à la rédaction en passant par le design et l’identité visuelle.