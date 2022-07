Un système informatique est quelque chose de fragile, sujet aux actes malveillants de piraterie, aux accidents en tous genres, aux dysfonctionnements techniques, il est donc important d’en prendre grand soin. Pour protéger vos infrastructures et vos informations vous pouvez faire appel un prestataire informatique de MCO.

Qu’est-ce que le MCO ?

Le MCO ou maintien en conditions opérationnelles désigne l’ensemble des stratégies mises en place en vue d’assurer une disponibilité à tout moment des applications, infrastructures et matériels informatique. Il s’agit d’un service garanti par un prestataire informatique qui intervient en ligne ou sur place.

En cas de panne informatique due à une cause interne ou externe, telles que dégât des eaux, incendie, piratage, etc., le prestataire a pour rôle d’assurer la sécurité des informations de l’entreprise cliente ainsi que la maintenance de son matériel informatique.

En quoi consiste le MCO ?

Le maintien du système informatique

Le maintien en conditions opérationnelles est, à l’instar des services ayant trait à la technologie, en constante évolution.

Pour simplifier, nous dirons simplement que la prestation de MCO en informatique comprend en général une garantie de la part du prestataire de la disponibilité des équipements et du matériel informatique. Cela signifie qu’à titre préventif, l’infogérant met en place des stratégies pour protéger le système informatique du client. Il se charge donc de l’entretien du matériel afin que l’entreprise ne se retrouve pas dans une situation ou il serait non opérationnel, son rôle est de veiller à son bon fonctionnement, qu’il ne s’altère pas, qu’il soit hors de danger des cyberattaques etc.

Le MCO comprend d’autre part la garantie d’une intervention à posteriori, c’est-à-dire dans un but correctif, en cas de survenue d’un dysfonctionnement malgré leur maintenance et leur protection en amont.

Le soutien

Au-delà de sa mission de maintenance, le prestataire informatique est également chargé d’un rôle de soutien au client. On parle alors de soutien technique quand cela concerne la gestion du système, les mises à jour, la configuration des équipements, des logiciels etc. Le prestataire se doit par ailleurs d’apporter une assistance à distance ou en présentiel aux utilisateurs pour une meilleure utilisation du matériel.

Le prestataire apporte aussi un soutien logistique si besoin est, comme se déplacer pour réparer des équipements, procéder à l’installation de nouveaux matériels ou remplacer ceux qui sont défectueux.

Pourquoi les entreprises y ont-elles recours ?

Il est difficile, pour ne pas dire impossible, pour une entreprise de nos jours de se passer de l’informatique. Or, ce n’est pas toute entreprise qui a recours à l’informatique qui peut se prévaloir d’en maîtriser les outils comme il le faut, encore moins de les utiliser de manière optimale.

La raison pour laquelle beaucoup d’entreprises ont recours aux services d’un prestataire informatique est tout simplement de s’offrir les services d’un professionnel compétent, de garantir la sécurité et l’optimisation de son système informatique, sans avoir besoin d’investir dans la formation du personnel en interne.

Afin de ne pas négliger la sécurité de votre système informatique et l’amortir au mieux en l’utilisant de manière optimale, vous pouvez contacter un prestataire informatique en MCO qui pourra vous décharger de cette tâche technique et complexe.

Pour un complément d’informations sur le MCO vous pouvez cliquer sur ce lien https://www.journaldunet.fr/web-tech/dictionnaire-de-l-iot/1489533-mco-comment-gerer-le-parc-iot/