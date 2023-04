Bien que la langue anglaise ne soit pas celle la plus parlée en Belgique, la langue de Shakespeare est de plus en plus choisie par les élèves francophones du pays. Et pour cause ! L’anglais n’est autre que la langue la plus parlée au monde avec plus d’un milliard de personnes qui l’utilisent aux quatre coins du globe en plus d’être la langue officielle d’énormément de pays. Vous vous demandez sûrement comment se fait-il que l’anglais soit autant plébiscité. Dans cet article, nous allons vous expliquer pourquoi il est très important de prendre des cours d’anglais lorsqu’on est belge.

L’anglais, une langue universelle

L’anglais est une langue internationale très présente autour de nous (internet, médias sociaux, pays étrangers, publicités…). Par ailleurs, elle est considérée comme étant la langue des affaires par excellence. En effet, elle permet aux entreprises belges et du monde entier de pouvoir négocier et établir une stratégie linguistique internationale.

Pouvoir apprendre cette langue pour devenir bilingue ou trilingue via des cours particuliers d’anglais chez Superprof, c’est donc avoir l’opportunité de s’ouvrir au monde. Car outre le fait que cette langue rassemble un grand nombre de locuteurs (75 pays différents), elle est aussi très utilisée dans le monde du travail. De plus, prendre des cours d’anglais vous permettra de voyager dans les pays de vos rêves tout en ayant la possibilité de communiquer avec des natifs anglais et de faire de nouvelles rencontres.

Maîtriser l’anglais pour accéder à plus d’informations

Vous l’aurez compris, on ne peut se passer de la langue anglaise dans notre quotidien. Au point que sur internet, elle est la langue la plus employée par les sites web (avec en moyenne 63 % de sites édités). Ainsi, une grande partie des informations en ligne sont accessibles en anglais.

Être anglophone, c’est aussi pouvoir accéder aux contenus de nombreux pays et enrichir ses connaissances. De plus, vous aurez aussi la possibilité de vous servir de vos compétences et de votre niveau d’anglais pour vos loisirs personnels (visionner des vidéos en anglais, lire des ebooks anglais, etc).

Devenir anglophone et faire la différence dans le monde du travail

Il est temps de parler plus en détail de l’importance d’apprendre l’anglais pour votre avenir professionnel. Pour commencer, vous pourrez mettre en avant cette compétence dans votre CV en indiquant votre niveau de langue. Cela vous permettra d’apporter une valeur ajoutée à ce dernier. De plus, certains postes exigent de devoir détenir une bonne maîtrise de l’anglais et donc d’afficher le score ou la note du TOEIC à partir de 900.

Par ailleurs, parler anglais vous offrira plus d’opportunités de travail notamment à l’étranger. Sachant que les entreprises belges se développent de plus en plus à l’international à l’exemple de la société Be-Nat ou Brunehaut, et peuvent demander que leurs employés maîtrisent la langue de Shakespeare. Ainsi, apprendre l’anglais vous permettra de travailler partout dans le monde, et même de gagner un meilleur salaire.

En conclusion

Si vous êtes belge et que vous ne parlez pas encore anglais, n’hésitez pas à prendre des cours particuliers en ligne. Car cela comporte de nombreux avantages pour votre vie professionnelle et votre vie privée. Vous pourrez vous ouvrir au monde, étendre vos connaissances et vous épanouir !