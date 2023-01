Les marketplaces se sont largement démocratisées au cours des dernières années. Des noms comme Amazon ou CDiscount sonnent à l’oreille comme quelque chose de tout à fait familier. Mais saviez-vous qu’il existe les mêmes plateformes en version BtoB ?

Une marketplace BtoB (business to business) est une plateforme en ligne où se rencontrent les professionnels. Les commerçants peuvent trouver des fournisseurs pour la production de leur marchandise, négocier le prix des matières premières, etc.

Les avantages des marketplaces BtoB pour les entreprises

Les marketplaces BtoB peuvent couvrir une large variété de secteurs d’activités. Matières premières, services de logistique, matériel informatique…c’est l’endroit idéal pour les entreprises à la recherche de fournisseurs et de partenaires commerciaux.

Accès à de nombreux fournisseurs

Les marketplaces BtoB offrent l’opportunité aux entreprises d’entrer en contact avec des fournisseurs de divers pays et de secteurs d’activités variés. Un grand choix de produits et de services s’ouvre à elles, de même que des prix compétitifs.

Comparer les prix

Il est beaucoup plus facile pour une entreprise de se faire une idée précise sur les prix des produits et services sur une marketplace BtoB. En ayant accès à des fournisseurs très variés, répartis aux quatre coins du globe, l’entreprise peut comparer les prix en toute transparence et faire un choix bien plus éclairé.

Processus d’achat simple

Les entreprises peuvent passer leurs commandes en ligne, gérer les paiements et suivre leur livraison en direct. Une grande facilité dans la gestion des achats.

Exemples de marketplaces BtoB

Les marketplaces BtoB se sont multipliées à travers le monde. Parmi elles, on peut citer :

Alibaba : c’est l’une des plus grandes plateformes du monde. Les entreprises peuvent y trouver des fournisseurs pour tous secteurs d’activité . Des fournisseurs principalement en Chine mais également dans le reste du monde.

Amazon Business : c'est la plateforme BtoB du géant Amazon. Il permet aux entreprises de trouver des fournisseurs de produits et services dans de nombreux secteurs d'activité comme la technologie, les biens de consommation, les fournitures de bureau, etc.

Mirakl : c'est une plateforme modulaire qui permet aux entreprises de personnaliser leur marketplace en fonction de leur marché. Elle est utilisée par les entreprises pour créer des marketplaces BtoB dans divers domaines.