Les 10 plus belles images de la finale de la Coupe du Monde 2018

Les Bleus ont gagné, hier, dimanche 15 juillet à Moscou, la deuxième Coupe du monde de

leur histoire, 20 ans après celle de 1998, en dominant la Croatie 4-2 au bout d’une incroyable

finale.

Et c’est sous une pluie battante que le capitaine français Hugo Lloris a soulevé le trophée

tant convoité, sous les yeux d’Emmanuel Macron et de la présidente de Croatie. Voici, selon

La Dépêche, les 10 plus beaux clichés de la finale.