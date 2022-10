Dell est une marque américaine, société spécialisée dans la fabrication d’ordinateurs. Elle fait partie des plus grands constructeurs à l ‘échelle planétaire, derrière Lenovo et HP. Sa particularité est de se concentrer davantage sur les professionnels.

Dell : l’une des marques les plus utilisées en entreprise.

Les fabricants Dell sont depuis leurs débuts orientés professionnels. Ils conçoivent leurs ordinateurs fixes comme leurs pc portable Dell 15 pouces à un usage professionnel. Ainsi, leur communication se base principalement sur la solidité et la fiabilité de leurs produits.

Des ordinateurs robustes

La société d’informatique américaine vise le marché des entreprises plutôt que de se concentrer sur les particuliers comme le font beaucoup de marques. Pour cela, elle met en avant des arguments reposant sur la solidité et la robustesse des pc Dell. Et en effet, les coques des ordinateurs Dell sont plus résistantes que la plupart (si ce n’est tous) des ordinateurs de la concurrence. Cependant, cela donne des produits volumineux, plus encombrants, mais bien plus résistants aux déplacements fréquents.

Des composants fiables

Toujours pour satisfaire les professionnels, Dell s’assure que les composants de ses pc soient fiables et durables. Elle équipe ainsi ses différents ordinateurs de pièces qui tiennent mieux et plus longtemps que les autres marques, telles que des touches plus solides, un système de refroidissement efficace, etc.

La contrepartie de cette robustesse et cette fiabilité est la lourdeur des pc Dell, tandis que les concurrents jouent sur la finesse et la légèreté.

Les PC portables Dell

La gamme Lattitude est la gamme d’ordinateurs portables Dell. Ce sont des pc portables Dell de 15 pouces ou 14 pouces. Au-delà, ils deviennent trop encombrants pour le transport.

Ces portables fonctionnent sous Core Intel et, contrairement à la concurrence encore une fois, Dell privilégie les disques durs en SATA aux SSD, toujours par souci de solidité.

De même que la marque était resté sous Windows 7 car plus stable que le système Windows 10.

En résumé, Dell est une marque tournée vers les professionnels. Son ambition est de fabriquer des ordinateurs qui durent, qui ne tombent pas facilement en panne. Ces ordinateurs conviennent très bien aux entreprises qui veulent s’équiper de matériel fiable et durable.