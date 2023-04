Vous êtes à la recherche d’un cabinet de management de transition aux alentours de Marseille, mais vous ne savez pas vraiment vers quelle structure vous tourner ? En période de transformation, de restructuration ou de crise, votre entreprise a besoin d’être accompagnée d’experts de la transition : le cabinet de management de transition Valtus est le leader européen. Grâce aux associés Valtus, vous pourrez être conseillés et guidés, du cadrage à l’identification de solutions opérationnelles jusqu’à leur mise en place.

Un cabinet de management de transition : qu’est-ce que c’est exactement ?

Un cabinet de management de transition est une structure auprès de laquelle les entreprises peuvent recourir pour se faire accompagner en situation de crise ou de changement structurant. Après un entretien de qualification du besoin avec l’un des associés Valtus, un manager de transition est missionné. Le rôle de ce professionnel est d’aider l’entreprise dans sa transformation et dans son développement, dont notamment : Dresser l’état des lieux de la situation de l’entreprise : sa santé, ses enjeux, ses menaces, Concevoir une stratégie pour que l’entreprise retrouve une situation stable et pérenne, Élaborer un plan d’actions opérationnelles pour mettre en place des solutions spécifiques à ses problématiques, Optimiser les outils et process dans la durée, Guider les ressources internes dans la transition. Pour le développement et la transformation de votre entreprise dans le sud-est de la France, vous pouvez faire appel à Valtus. Le cabinet met à disposition des dirigeants expérimentés, disponibles rapidement, mobiles et spécialistes du management de transition à Marseille. Ils seront en mesure d’appréhender et de répondre à vos objectifs de transformation. Valtus dispose d’un vivier important de managers de transition : selon votre secteur, vos enjeux et vos besoins, vous trouverez le profil du dirigeant qu’il vous faut !

Comment choisir un dirigeant de transition ?

Faire le choix du management de transition, c’est s’assurer d’un accompagnement premium par un dirigeant expérimenté et spécialiste des situations de transformation. Les managers de transition sont dotés de compétences (notamment relationnelles), de softskills et de qualités essentielles pour faire avancer l’entreprise, dont notamment : Aimer les projets ambitieux et les nouveaux challenges Faire preuve d’organisation et de curiosité Définir et mettre en place des actions orientées résultats Encadrer opérationnellement les équipes, les ressources Faire preuve d’organisation et de curiosité Transmettre son expertise Avec plus de 10 ans d’expérience sur des fonctions de haut niveau, le manager de transition est pourvu d’une grande expertise métier pour répondre aux attentes des entreprises, quels que soient les secteurs d’activité ou les services concernés. Son rôle est de définir une stratégie opérationnelle solide et de mettre en œuvre des solutions adaptées et efficaces.

Quels avantages peuvent vous apporter un manager de transition ?

Vous l’aurez compris, si votre société subit des changements conséquents, se trouve dans une situation d’urgence, et a besoin d’une aide pour y faire face afin de continuer sa croissance : le management de transition est la solution qu’il vous faut ! L’accompagnement de l’entreprise par un cabinet de management de transition présente de nombreux avantages : le manager de transition propose un plan d’actions, puis guide la mise en œuvre des solutions préconisées, selon les résultats attendus pas l’entreprise. Sa vision stratégique et son impartialité lui permettront d’atteindre les objectifs fixés de sa mission. Motivé par le challenge, le manager de transition accompagne l’entreprise à faire face à de nouveaux enjeux (restructuring, intégration de filiales, développement à l’international…). Ces transformations sont également des opportunités pour harmoniser vos process et améliorer votre performance globale. Le management de transition permet en effet d’avoir une vision extérieure et de bénéficier de conseils avisés. Grâce à l’expérience du dirigeant de transition, vous serez aiguillés sur la faisabilité de la réalisation de vos objectifs. Il apportera ainsi une véritable plus-value à votre structure et des compétences qui vous manquent éventuellement (ou temporairement) au sein de vos équipes. En somme, en faisant appel au leader européen du management de transition pour trouver un profil de dirigeant performant sur Marseille, vous bénéficierez d’un accompagnement sur mesure et adapté aux problématiques de votre entreprise. Avec le soutien d’un cabinet de management de transition, vous pourrez profiter de l’expertise d’un professionnel expérimenté et qualifié.