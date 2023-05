La création d’une SASU (Société par Action Simplifiées Unipersonnelle) permet à un entrepreneur de créer une entreprise avec un capital social d’au moins 1 €. Cette forme juridique est flexible, son fonctionnement est simple et elle offre de nombreux autres avantages, tels qu’une grande liberté de gestion d’entreprise et de fiscalité et une protection sociale. Cependant, il est essentiel de recourir aux optimisations fiscales afin de profiter pleinement des bénéfices d’une SASU et de mettre en place des stratégies d’optimisation légales. En effet, optimiser la fiscalité d’une SASU est en réalité un levier majeur à ne pas négliger.

Pourquoi les entreprises doivent optimiser leur fiscalité ?

Si l’optimisation fiscale est si importante pour les entreprises, c’est parce qu’elle comporte de nombreux bénéfices, en plus de permettre aux sociétés d’appliquer certaines règles fiscales en toute légalité. Par exemple, parmi les avantages qu’apporte l’optimisation d’une SASU, il y a le fait de pouvoir faire des économies conséquentes sur les coûts fiscaux en réduisant les charges fiscales et les impôts. De plus, les entreprises peuvent s’assurer une meilleure rentabilité et préserver leur patrimoine. Car optimiser sa fiscalité de manière légale, c’est aussi réduire les risques fiscaux.

Quelles sont les solutions pour optimiser la fiscalité d’une SASU ?

1- Mettre en place des stratégies d’optimisation fiscal

Pour optimiser une SASU, il est impératif d’établir des stratégies d’optimisation fiscale qui ont pour but de faire diminuer les frais liés aux impôts et aux charges fiscales. Ces stratégies doivent être en accord avec les réglementations fiscales en vigueur afin de ne pas compromettre la réputation de l’entreprise en subissant des sanctions financières. Voici quelques stratégies qu’il est possible de mettre en place :

Faire le bon choix du régime fiscal de l’entreprise.

de l’entreprise. Minimiser les charges sociales grâce au statut de travailleur non salarié (TNS).

(TNS). Faire la déduction de certaines charges de son bénéfice imposable.

Créer une société holding.

2- Quel choix d’imposition ?

En fonction de votre situation professionnelle et personnelle, deux choix de régime d’imposition peuvent vous permettre d’optimiser votre SASU. Il y a l’impôt sur le revenu (IR) ou l’impôt sur les sociétés (IS). Ce dernier permet de jouir d’un taux d’imposition plus avantageux. D’ailleurs, les SASU sont soumises à ce type d’imposition par défaut.

Quant au régime IR, il sera plus intéressant pour les sociétés qui disposent d’une rentabilité minime ou les entrepreneurs exerçant une activité secondaire. Pour ce qui est des différences entre les deux régimes, avec l’IR l’entrepreneur peut déclarer les bénéfices de l’entreprise dans sa déclaration de revenus personnels. Tandis qu’avec l’IS, il peut déclarer ses bénéfices séparément de l’entreprise.

La gestion des charges de l’entreprise un levier d’optimisation majeur ?

La gestion des charges d’une société est un levier clé pour l’optimisation d’une SASU. Il faut savoir que les charges déductibles du bénéfice imposable de l’entreprise contribuent à l’optimisation de la fiscalité. Car plus les charges de la société seront conséquentes, moins cette société devra payer d’impôts. Il est donc fortement recommandé de mettre en place une politique d’optimisation des achats et de réduction des coûts afin de réduire les charges de l’entreprise.

Les risques que peuvent encourir les sociétés en optimisant leur fiscalité illégalement

Lorsque vous élaborerez une stratégie d’optimisation fiscale, vous devrez d’abord vérifier si celle-ci est conforme à la loi. Pour cela, vous pouvez faire appel à un expert-comptable ou à un avocat fiscaliste qui vous conseilleront sur les meilleures stratégies à adopter en fonction de votre situation. Autrement, sachez que vous pouvez encourir de multiples sanctions pour fraude fiscale, telles que :

Des sanctions financières (amende),

Des sanctions pénales,

Un redressement fiscal.

En conclusion, il existe différentes stratégies pour optimiser la fiscalité d’une SASU. Néanmoins, il est important que le moyen choisi soit légal pour éviter une optimisation fiscale abusive et d’éventuelles sanctions.